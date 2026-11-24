Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fransız devi PSG'de Khvicha Kvaratskhelia'nın ardından Desire Doue'nin de çapraz bağları koptu. Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden olan iki oyuncu da yaşadıkları bu talihsiz sakatlıkların ardından sezonu kapattı.

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir kanat takviyesi yapmayı planlayan Luis Enrique yönetimindeki PSG, gözünü Fenerbahçe'ye dikti.

Fransız basınından 433 Foot'un haberine göre; Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'de oldukça başarılı bir sezon geçiren Mason Greenwood'u gündemine aldı.

"AYRILMAK İSTİYOR" İDDİASI

Mason Greenwood'un 12 haftada lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edilirken, İngiliz yıldızın çok yönlü bir oyuncu olması ve Fransa'da Marsilya formasıyla sergilediği performans nedeniyle PSG yönetimi tarafından oldukça beğenildiği aktarıldı.

Haberin Devamı

ENRIQUE HENÜZ TAM İKNA OLMUŞ DEĞİL

PSG yönetiminin istekli tavrına karşın teknik direktör Luis Enrique'nin ise Greenwood'un kendi sisteminde hücum oyuncularından beklediği savunma katkısını gösterip gösteremeyeceği noktasında şüpheleri olduğu ifade edildi.

21 MAÇTA 15 GOLLÜK KATKI VERDİ!

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 21 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, 11 gol atıp 4 de asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı verdi.

39 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon euro bonservis bedeli ödeyip kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı Mason Greenwood'un sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.