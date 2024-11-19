Fransız basını yazdı: Mourinho, Pogba’nın kariyerini canlandırabilir

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Doping cezasının 4 yıldan 18 aya inmesinin ardından mart ayında yeniden yeşil sahalara dönecek olan Paul Pogba’nın kariyerine devam edebileceği takımlar arasında Süper Lig’in devi Fenerbahçe de gösterildi. Juventus’un sözleşmesini feshetmesinin ardından Fransız basınında yapılan değerlendirmede 31 yaşındaki yıldızın gidebileceği kulüpler içinde Manchester United, Inter Miami, Al İttihad ve Marsilya’nın da bulunduğu belirtilirken temsilcilerimizle ilgili olarak şu ifadeler kullanıldı:

M.UNiTED’A TRANSFER ETTi

Fenerbahçe: Pogba, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile birlikte Manchester United’da birlikte çalışmıştı. Portekizli teknik adam, Pogba’yı 2016 yılında Manchester United’a transfer eden isim olurken, Pogba’nın kariyerinde daha önce çalıştığı Mourinho ile birlikte yeniden birlikte olması kariyerini tekrar canlandırabilir. Süper Lig aynı zamanda Victor Osimhen, Mauro Icardi, Edin Dzeko, Sofyan Amrabat ve Dries Mertens gibi birçok eski Serie A yıldızı için ikinci şans ligi haline geldi.