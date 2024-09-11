Fransız basını duyurdu: Galatasaray, Onyedika ile anlaşma sağladı! 'Osimhen ile görüştü ve...'

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Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, oyuncunun Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Raphael Onyedika’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

RMC Sport’un Belçika muhabiri Sacha Tavolieri’nin haberine göre Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile 5 yıllığına anlaştı.

CLUB BRUGGE SATMAK İSTEMİYOR

Tavolieri’nin aktardıklarına göre sarı kırmızılı ekip her ne kadar Onyedika ile anlaşsa da Club Brugge oyuncuyu satmak istemiyor. Belçika ekibi bu sebeple Galatasaray’ın ilk teklifini reddetti.

ONYEDİKA GALATASARAY’I İSTİYOR

Ancak Raphael Onyedika, Galatasaray’a transferi konusunda ısrarcı. 23 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı ekibe transfer olmak için Club Brugge yönetimine baskı yaptığı öğrenildi.

OSİMHEN’DEN OLUMLU GÖRÜŞ ALDI

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İddialara göre Raphael Onyedika, Galatasaray’a transferi konusunda Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı Victor Osimhen ile de fikir alışverişi yaptı. Yıldız oyuncu, Onyedika’ya Galatasaray hakkında olumlu geri dönüşte bulundu.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Ön Libero mevkisinde forma giyen Onyedika, bu sezon Club Brugge ile 6 maça çıktı. 423 dakika sahada kalan genç yıldız, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

KARİYERİNDE 150 MAÇ VAR

Galatasaray’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Raphael Onyedika, bugüne kadar Midtjylland, FC Frederica ve Club Brugge formalarını giydi. Bu kulüpler adına 150 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, kulüplerine 10 gol – 7 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki oyuncu Nijerya Milli Takımı’nda da çıktığı 9 maçta ülkesine 1 gol – 1 asistlik katkı yaptı.