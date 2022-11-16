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Fransa'yı yasa boğan ölüm! Başarılı hakem Johan Hamel 42 yaşında hayatını kaybetti

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#Hakem#Johan Hamel#Fransa
Fransayı yasa boğan ölüm Başarılı hakem Johan Hamel 42 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 12:37

Fransa'nın en iyi hakemlerinden olan Johan Hamel, antrenman yaptığı sırada geçirdiği felç sonrası 42 yaşında hayatını kaybetti.

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Fransa Futbol Federasyonu'nun tecrübeli hakemlerinden biri olan Johan Hamel'in 42 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. L'Equipe'in haberine göre dün akşam antrenman yaptığı sırada felç geçiren Johan Hamel hayatını kaybetti. Hamel son olarak Fransa Ligue 1'de 6 Kasım'da Lille ile Rennes arasında oynanan maçı yönetmişti.

Ölüm haberinin ardından Fransa Ligue 1 kulüpleri, Fransa futbol hakemleri derneği Johan Hamel için mesaj yayınladı.

42 yaşındaki Johan Hamel bu sezon Ligue 1'de 9, Ligue 2'de ise 1 maçta görev yapmıştı. 2011 yılından bu yana elit seviyede hakemlik yapan Hamel toplam 311 maçta orta hakem olarak görev yaptı. Hamel, Avrupa kupalarında herhangi bir maçta görev yapmadı.

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#Hakem#Johan Hamel#Fransa

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