Fransa'ya Mbappe müjdesi! Maskeyle sahada olacak

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EURO 2024'te D Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın Avusturya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın sonlarında Kylian Mbappe burnundan sakatlanmış ve kanlar içinde kenara gelmek zorunda kalmıştı.

Burnunu kırdığı ve ameliyat olacağı yönünde haberler çıkan Mbappe'nin durumu netleşti. Yıldız futbolcu bugünkü antrenmana özel maskeyle katıldı.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin durumuyla ilgili; "Kylian bugün daha iyi durumda. Yarınki Hollanda maçına hazır olacağını düşünüyorum." dedi.

Fransa, yarın (Cuma) saat 22:00'da Hollanda ile karşılaşacak.