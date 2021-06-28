Fransa'ya 3 kötü, 1 iyi haber! İsviçre önünde EURO 2020 "Son 16" maçını kazanırlarsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

FRANSA

- EURO 2020'nin "ölüm" grubundan 5 puanla lider olarak çıkan Fransa'da TD Didier Deschamps hafif sakatlıklardan dertli...

- Lucas Digne kesin olarak yok, Marcus Thuram ve Jules Kounde'nin durumları negatif. Lucas Hernandez'in durumu ise maç saati netleşecek.

- Deschamps'tan radikal bir kararla 3'lü savunma görebiliriz. Söylentilere "hayır" demedi. "İsviçre'yi durdurmak, hızını kesmek için en iyi formülle sahada olacağız..." açıklamasını yapmakla yetindi.

- Normal şartlarda 4-1-2-1-2 gibi oynuyorlar ve 4'lü savunmanın önünde N'Golo Kante görev yapıyor. Kante'nin savunma yönünü rahatlattığı orta alanda Paul Pogba ve Adrien Rabiot ileri geri çalışıyor. Rabiot yerine Corentin Tolisso da görebiliriz.

- Hücumda "10 numara" pozisyonunda Antoine Griezmann görev yapacak. Kylian Mbappe sola, Karim Benzema merkeze yakın.

İSVİÇRE

- A Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda bizi 3-1 yenerek üçüncü sıradan "Son 16" takım arasına kalan İsviçre'de önemli bir eksik yok.

- TD Vladimir Petkovic'in Fransa karşısında 3'lü savunma, kalabalık orta saha ve kontra atak mantalitesiyle oynaması bekleniyor.

- Bize karşı attıkları 3 golün de asistini yapan Steven Zuber sol tarafta, Ricardo Rodriguez sol stoperde devam eder. Sağ tarafta ise büyük ihtimalle Kevin Mbabu oynayacak.

- Orta alanda Granit Xhaka'nın, hücumda Haris Seferovic'in rolleri önemli. Xhaka, Xherdan Shaqiri'yi rahatlatırken; Seferovic de Breel Embolo'ya boş alanlar yaratmaya çalışacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa son 10 maçını kaybetmedi. (7 galibiyet - 3 beraberlik)

- İsviçre'nin son 6 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 24 gol)

- İki takım EURO 2016 grup aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "Son 16" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%64'lük kesim "ölüm" grubundan "sağ" ve zirvede çıkan Fransa'ya İsviçre karşısında güveniyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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