×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

6 şampiyonluğu olan Fransa'nın köklü kulübü, 1 euroya satıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Ligue 1#Fransa#Bordeaux
6 şampiyonluğu olan Fransanın köklü kulübü, 1 euroya satıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 22:23

Son yıllarda yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle 6. lige kadar düşen Fransa'nın köklü kulüplerinden Bordeaux, 1 euroya satıldı. İşte detaylar...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fransa'nın köklü futbol takımlarından Bordeaux'nun 1 euroya satıldığı duyuruldu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e "borçlarını üstlenilmesi kaydıyla sembolik bir bedel karşılığında" devrettiği belirtildi.

Gözden KaçmasınPortekizde Cristiano Ronaldo depremi: Kampı terk etti, milli takımı bırakabilirPortekiz'de Cristiano Ronaldo depremi: Kampı terk etti, milli takımı bırakabilir!Haberi görüntüle

Açıklamada, kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını engellemek amacıyla yapılan bu sembolik satış hakkında, "Yasal devir sürecinin bir parçası olarak, potansiyel alıcılar önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonunun huzuruna çıkacaklar." ifadeleri kullanıldı.

6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux, bir alt lige düşürülmüştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 6 şampiyonluğu olan Bordeaux, şu an bölgesel ligde (6. lig seviyesinde) mücadele ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ligue 1#Fransa#Bordeaux

BAKMADAN GEÇME!