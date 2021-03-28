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GeriFutbol Fransa'nın kazandığı maçta Martial'den Mbappe'ye şok hareket
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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2021 - 19:24 | Son Güncelleme:

Fransa'nın kazandığı maçta Martial'den Mbappe'ye şok hareket

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 yenerken Anthony Martial ile Mbappe arasında gergin anlar yaşandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile Kazakistan arasında oynanan maçla başladı.

Konuk ekip Fransa, 19. dakikada Dembele, 44. dakikada ise Maliy'in kendi kalesine attığı gollerle Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

Fransa'da Mbappe, 75. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıramadı.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Kazakistan ise henüz puanla tanışamadı.

Fransanın kazandığı maçta Martialden Mbappeye şok hareket

Martial'den Mbappe'ye şok hareket

Fransa'da Martial, Kazakistan maçında yerine giren Mbappe'nin uzattığı eli karşılıksız bırakınca buz gibi anlar yaşandı. Bir anlık şaşkınlık yaşayan Mbappe, Martial'e dönüp bakarken Martial ise yedek kulübesinin yolunu tuttu.

Fransanın kazandığı maçta Martialden Mbappeye şok hareket

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