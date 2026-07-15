Fransa'nın İspanya'ya neden yenildiğini Güntekin Onay yazdı: Hiçbirimiz beklemiyorduk!

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 2-0 yenen İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı.

Merkezde Fransa'ya karşı üstünlük kuran İspanya, ilk yarı boyunca topa sahip taraf oldu. Fransa ise hızlı ataklar ve derinlemesine paslarla Mbappe ile rakip kalede gol bulmaya çalıştı.

İspanya baskısı karşısında orta sahada etkisiz görünen Fransa'da, turnuvada şu ana kadar 8 golü bulunan Mbappe 15 kez topla buluşurken, bu temaslardan sadece 1'i ceza alanında gerçekleşti.

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Pas trafiğinde yakaladığı akıcılıkla ilk yarıda oyunu kontrol eden İspanya, turnuva boyunca sadece 1 gole izin veren savunma performansını bu maça da taşıyarak soyunma odasına üstün gitti.

🇪🇸 İspanya, Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 önde!

pic.twitter.com/pkzl1zO0Xo — Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026

20. dakikada gelişen İspanya atağında Yamal, ceza alanında Digne'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ivan Barton penaltı noktasını gösterdi.

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22. dakikada atışı kullanan Oyarzabal, sert bir vuruşla topu kaleci Maignan'ın uzandığı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

36. dakikada ceza alanı önünde topu sağına çeken Barcola'nın şutunda, top üstten auta çıktı.

37. dakikada Olmo'nun pasıyla ceza alanına giren Yamal'ın içeriye çıkardığı pası Ruiz tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Upamecano'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

42. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında Rabiot'un pasıyla Mbappe hareketlendi. Ancak kalesinden zamanında çıkan Simon, karşı karşıya pozisyonda kritik bir müdahaleyle tehlikenin büyümesini önledi.

🇪🇸 İspanya'nın 2. golü Pedro Porro ile geldi!

pic.twitter.com/YpRp844DfJ — Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026

PORRO FARKI 2'YE ÇIKARDI

İkinci yarıda sahaya turnuvada ilk kez geriye düştüğü maçı çevirmek için çıkan Fransa, Kone ve Doue'nin oyuna girmesiyle üçüncü bölgede ritim bulmaya çalıştığı dakikalarda kalesinde ikinci golü gördü.

58. dakikada Olmo ile verkaç yaparak sağ taraftan ceza alanına giren Porro, karşı karşıya pozisyonda kaleci Maignan'ın yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

66. dakikada Mbappe'nin ceza alanı ön çizgisi üzerinden yerden şutunda, Cucurella'nın müdahalesiyle top kornere çıktı.

81. dakikada hızlı gelişen Fransa atağında savunmanın arkasına atılan topu kaleci Simon ceza alanından çıkarak kafayla uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Doue'nin vuruşunda kaleci Simon iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

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89. dakikada Mbappe'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, top üstten auta çıktı.

70 bin kişilik Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan İspanya, şampiyon olduğu 2010 yılından bu yana ilk kez finale yükseldi. İspanya, 19 Temmuz'da New York'ta oynanacak finalde Arjantin-İngiltere maçının galibiyle karşılaşacak.

Son düdüğün ardından İspanya'nın final sevinci! 🇪🇸

pic.twitter.com/wcwb0sq6Vy — Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026

FRANSA BU KEZ FİNALİ GÖREMEDİ

Turnuvada üst üste 3. kez yarı final oynayan Fransa, bu kez final biletini alamadı.

Fransa, 2018 Rusya'da şampiyonluğa ulaşmış, 2022 Katar'da ise finalde Arjantin'e karşı penaltılarla kaybetmişti.

İSPANYA YİNE KAZANDI

İki takım arasındaki son iki resmi maçta sahadan galibiyetle ayrılan İspanya, rakibi karşısında üst üste 3. galibiyetini elde etti.

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Fransa'yı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenen ve turnuvada şampiyon olan İspanya, geçen yıl Uluslar Ligi’nde de yine aynı aşamada sahadan 5-4 galip ayrılmıştı.

🇪🇸 Luis de la Fuente: "Yaklaşık dört yıl önce bir fikirle yola çıktık ve bu fikre sadık kaldık, bu da bizi buraya getirdi. Bugün dünyanın en iyi milli takımlarından biriyle karşılaştık, ancak onların karşısında da dünyanın en iyi takımı vardı. İşte fark bu. Bu oyuncular her şeyi… pic.twitter.com/DNDr9KPFav — Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026

MBAPPE, İSPANYA KARŞISINDA SESSİZ KALDI

Bu turnuvada çıktığı 6 maçta 8 gol atarak altın ayakkabı yarışında Lionel Messi ile zirveyi paylaşan Fransız yıldız Kylian Mbappe, İspanya karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Senegal, Irak ve İsveç'e ikişer, Fas ve Paraguay'a birer gol atan Mbappe, Norveç'in ardından İspanya karşısında da 90 dakikayı golsüz tamamladı.

YAMAL, OFSAYTA TAKILDI

İspanya formasıyla attığı 7 golün 3'ünü Fransa karşısında kaydeden Lamine Yamal, bu karşılaşmada da fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakemin bayrağıyla sevinci yarıda kaldı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Fransa ağlarını bir kez havalandıran 19 yaşındaki futbolcu, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi'ndeki yarı finalde de iki kez gol sevinci yaşamıştı.

İSPANYA, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 37 MAÇA ÇIKARDI

Çıktığı son 36 karşılaşmadan 27 galibiyet, 9 beraberlikle ayrılan İspanya, tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

İspanya, en son 22 Mart 2024'te Londra'da oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.

🇫🇷 Didier Deschamps: "Oyuncular perişan durumda, ama aklı başında olmalıyız: teknik olarak ikinci biz daha iyiydik. Teknik hassasiyet ve enerji eksikliğimiz vardı. İspanyollar, pasları ve müdahaleleri okuyarak atakları bozmakta çok iyiler. İleriye dönük olarak onlara daha fazla… pic.twitter.com/LcjYzxI23O — Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026

DESCHAMPS TARİHE GEÇTİ

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör unvanının sahibi oldu.

57 yaşındaki teknik adam, İspanya karşısında turnuvadaki 26. maçına çıktı.

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Listenin başında 1966-1978 arasında 25 maçta görev yapan Alman teknik adam Helmut Schön vardı.

Turnuva sonrasında görevinden ayrılacağı açıklanan Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başındaki son maçına çıktı.

GÜNTEKİN ONAY YAZDI: İSPANYA GERÇEK GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Hürriyet spor yazarlarından Güntekin Onay, Fransa-İspanya maçını köşesinde değerlendirdi.

İşte o yazı;

Fransa'ya bu kadar büyük üstünlük kuracaklarını kimse beklemiyordu.

Maç öncesinde favori olan Fransa’ydı ancak İspanya gerçekten de çok oturmuş bir takım. Kolektif uyumları mükemmel, teknik kapasiteleri çok yüksek. Bu turnuvada hâlâ Lamine Yamal gibi süper bir yıldızı henüz devreye girmemiş olmasına rağmen finale kalmış olmaları büyük bir olay.

İspanya maça son derece kararlı başladı. Tüm dünyada topa sahip olmayı en iyi yapan takım olan Matadorlar’ın henüz 22. dakikada penaltıdan öne geçmeleri, onlar için çok büyük avantaj oldu. Maçın devamında hem topla daha çok oynayan taraf olmayı sürdürdüler hem de iyi savunma yaptılar. Fransa golü yedikten sonra oyunun hiçbir bölümünde rakibine karşı nitelikli bir baskı kuramadı. Mbappe ve Dembele gibi yıldızları istedikleri oyunu ortaya koyamadılar çünkü İspanyolların topa sahip olması onların sinirlerini bozdu.

FRANSA'NIN BİR RODRI'Sİ YOK

İspanya'nın 1-0’dan sonraki güvenli oyunu ikinci yarıda da devam etti. Özellikle Fabian Ruiz önderliğindeki orta saha oyunu çok iyi organize etti. Kanatları çok etkili kullandılar. Pas yaparak sahaya hem enlemesine hem boylamasına mükemmel bir şekilde kullanıp Fransa’yı adeta paralize ettiler. Maçın bir diğer yıldızı tabii ki Rodri idi. Bu oyuncunun organizatörlüğü, oyun kuruculuk vasıfları, sakinliği ve tecrübesi dünkü maçta fark yarattı. Fransa kadrosunda harika oyuncular var ancak Rodri gibi bir saha içi lideri yok.

Açıkçası Luis de la Fuente’nin öğrencilerinin oyun anlamında bu kadar büyük üstünlük kurmasını hiçbirimiz beklemiyorduk ama futbolu çok yakından takip edenler İspanya’nın Fransa’yı yenmesinin asla sürpriz olmayacağını biliyordur. Bu maç İspanya’nın, gerek Arjantin gerekse de İngiltere, hangi finale kalırsa kalsın Dünya Kupası için en büyük favori olduğunu gösteren bir 90 dakika oldu.