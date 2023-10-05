Fransa'dan Sacha Boey'e kötü haber! Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaray'dan gönderme

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EURO 2024 Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Fransa, Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.
Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın açıkladığı kadroda, Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey yine yer almadı.
DESCHAMSP'TAN BOEY AÇIKLAMASI
Kadro tercihi hakkında konuşan Didier Deschamps, "Sacha Boey gibi takip ettiğimiz başka sağ bekler de var. Bu alanda rekabet olacak. Şu an için doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var fakat yeni tercihlere kapımız her zaman açık." dedi.
GALATASARAY'DAN DESTEK
Öte yandan Galatasaray Kulübü, resmi Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fransız yıldıza destek verdi. Sacha Boey'in fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda, "Başını dik tut Sacha, dünyanın en iyilerinden biri olduğunuzu biliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Heads up, Sacha. ❤️— Galatasaray EN (@Galatasaray) October 5, 2023
We know you are one of the best in the world. pic.twitter.com/wekeajvs3C
SIK SIK OYNAMAK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR
Sacha Boey, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla ve söylemleriyle Franda Milli Takımı'nda oynamak istediğini dile getirmişti.
SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETTİ
Bugün açıklanan kadroda yer almadığını öğrenen Sacha Boey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kadroya alınmamasına tepki gösterdi.
İŞTE SACHA BOEY'İN PAYLAŞIMLARI