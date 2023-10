Fransa'dan Sacha Boey'e kötü haber! Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaray'dan gönderme

EURO 2024 Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Fransa, Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın açıkladığı kadroda, Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey yine yer almadı.

DESCHAMSP'TAN BOEY AÇIKLAMASI

Kadro tercihi hakkında konuşan Didier Deschamps, "Sacha Boey gibi takip ettiğimiz başka sağ bekler de var. Bu alanda rekabet olacak. Şu an için doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var fakat yeni tercihlere kapımız her zaman açık." dedi.

GALATASARAY'DAN DESTEK

Öte yandan Galatasaray Kulübü, resmi Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fransız yıldıza destek verdi. Sacha Boey'in fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda, "Başını dik tut Sacha, dünyanın en iyilerinden biri olduğunuzu biliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Heads up, Sacha. ❤️



We know you are one of the best in the world. pic.twitter.com/wekeajvs3C