×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fransa'dan Sacha Boey'e kötü haber! Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaray'dan gönderme

Güncelleme Tarihi:

#Sacha Boey#Fransa Milli Takımı#Kadro
Fransadan Sacha Boeye kötü haber Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaraydan gönderme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 16:47

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'nın EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı Hollanda ve İskoçya maçlarının kadrosuna alınmadı. Didier Deschamps'tan kadro tercihine ilişkin ilk açıklama geldi.

Haberin Devamı

EURO 2024 Elemeleri'nde B Grubu'nda yer alan Fransa, Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ın açıkladığı kadroda, Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey yine yer almadı.

DESCHAMSP'TAN BOEY AÇIKLAMASI

Kadro tercihi hakkında konuşan Didier Deschamps, "Sacha Boey gibi takip ettiğimiz başka sağ bekler de var. Bu alanda rekabet olacak. Şu an için doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var fakat yeni tercihlere kapımız her zaman açık." dedi.

GALATASARAY'DAN DESTEK

Öte yandan Galatasaray Kulübü, resmi Twitter'dan yaptığı paylaşımla Fransız yıldıza destek verdi. Sacha Boey'in fotoğrafının kullanıldığı paylaşımda, "Başını dik tut Sacha, dünyanın en iyilerinden biri olduğunuzu biliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

SIK SIK OYNAMAK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR

Sacha Boey, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla ve söylemleriyle Franda Milli Takımı'nda oynamak istediğini dile getirmişti.

Fransadan Sacha Boeye kötü haber Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaraydan gönderme

SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETTİ

Bugün açıklanan kadroda yer almadığını öğrenen Sacha Boey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

İŞTE SACHA BOEY'İN PAYLAŞIMLARI

Fransadan Sacha Boeye kötü haber Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaraydan gönderme

Fransadan Sacha Boeye kötü haber Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaraydan gönderme

Fransadan Sacha Boeye kötü haber Didier Deschamps kadroyu açıkladı... Galatasaraydan gönderme

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sacha Boey#Fransa Milli Takımı#Kadro

BAKMADAN GEÇME!