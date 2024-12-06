Fransa'dan flaş transfer iddiası: PSG pişman oldu, Osimhen'e geri döndü!

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Fransız basınından RMC Sport’ta yer alan habere göre; PSG, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İtalya Seria A takımlarından Napoli’de bulunan Nijeryalı santrfor için ocak ayındaki ara transfer döneminde yeni bir girişimde bulunacak.

"Bonservis fiyatı çok uygun"

Haberde teknik direktör Luis Enrique’nin sezon başında Osimhen’in transferini veto ettiği ancak futbolcunun Galatasaray’da gösterdiği başarılı performans sonrası bu kararından büyük pişmanlık duyduğu yazıldı. Osimhen’in sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 75 milyon Euro olması da Paris Saint Germain yönetiminin iştahını artıran bir başka neden. Zira otoritelere göre Victor Osimhen kalitesinde bir futbolcunun bonservisi için ödenmesi gereken rakam 100 milyon Euro civarında.

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DI MARZIO: SUUDİ ARABİSTAN KULÜBÜ HAZIR

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Victor Osimhen transferine ilişkin önemli bir iddiada bulundu.

Suudi Arabistan’dan bir kulübün Nijeryalı futbolcuyu satın almaya hazır olduğunu ifade eden Di Marzio, "Kulübün adını bilmiyorum ama sorun şu ki, onu hemen transfer etmek istiyorlar. Osimhen ise sezonu Galatasaray’da tamamlamak istiyor” dedi.

İtalyan gazeteci, Osimhen’in bonservisini Galatasaray’ın da almak istediğini ancak bunun gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu sözlerine ekledi.