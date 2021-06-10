Fransa'daki sokağa çıkma yasağı Novak Djokovic'in işine geldi! 5 bin seyirciyi dışarı çıkardılar...

Spor Arena - Fransa Açık'ta Novak Djokovic ile İtalyan tenisçi Matteo Berrettini arasındaki çeyrek final maçında kortlarda pek alışık olmadığımız sahneler yaşandı.

İlk iki seti rahat şekilde kazanan Novak Djokovic, üçüncü seti rakibine kaptırırken seyirci desteği ile rüzgarı arkasına alan taraf İtalyan Berrettini olmuştu. Ancak 23:00 - 06:00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı, dünya 1 numarası Novak Dkojovic'in işine geldi.





"LÜTFEN KORTU BOŞALTIN"

Fransa'daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle kort 23:00 itibarıyla boşaltıldı. Seyirciler büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı terk etmezken bu yönde tezahüratlarda bulundular. Ancak organizasyon yetkilileri, izleyicilere durumu aktardı ve kortun tamamen boşaltılmadan maçın başlamayacağı bilgisi verildi. Oyuncu sayısının azaldığı çeyrek finallerin geç saatte başlaması tartışıma konusu olurken Paris'te merkez korttaki 5 bin seyirci mücadeleyi terk etmek durumunda kaldı.

SEYİRCİLERDEN TEPKİ: BİZİ KAZIKLADINIZ

Kortta yapılan anonsun ardından tribünde maçı takip eden seyircilerden tepki yükseldi. Kimi seyirciler 'Bu biletlere para verdik, çıkmıyoruz' diye bağırırken bazıları da; 'Bu bir soygun! Bizi kazıkladınız' şeklinde tepki gösterdi.

MAÇIN SOĞUMASI DJOKOVIC'E YARADI

Kort boşaltılırken iki tenisçi soyunma odalarına gitti. Yaklaşık 25 dakika soğuyan maça iyi geri dönüş yapan Nole, rakibini mağlup ederek çeyrek finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.





NOVAK'TAN TEPKİ ÇEKEN REAKSİYONLAR! REKLAM PANOSUNU TEKMELEDİ

Novak Djokovic, dördüncü sette servis kırmaya ve maçı kapatmaya 3 kez yaklaşırken fırsatları üst üste harcadı. Kortun boş olduğu bu anlarda Sırp tenisçinin reaksiyonları ekranlardan da net şekilde duyuldu. Bu durum sosyal medyada bazı sporseverler tarafından hoş karşılanmadı. Maçın son oyununda rakibine kaptırdığı bir puan sonrası çok sinirlenen Sırp raket, kort kenarındaki reklam panosuna tekme attı.

Novak Djokovic, maçın bitimiyle birlikte çığlık atarak büyük bir sevinç yaşadı.

Novak'ın eşi Jelena Djokovic de eşine tribünden büyük destek verdi.

NADAL'IN RAKİBİ OLDU! TARİHİ REKABETTE 58. RANDEVU

Tenis tarihinin en büyük rekabetinde 58. perde açılacak. Geride kalan 57 maçta Djokovic 29, Nadal ise 28 kez kazandı. Fransa Açık'ı 13 kez kazanan Nadal, Fransa Açık'ta Sırp rakibine karşı 7-1 üstün. Grand slam karşılaşmalarında da İspanyol tenisçinin Djokovic'e karşı 10-6 üstünlüğü bulunuyor.

NADAL'I ELERSE YA ZVEREV YA TSITSIPAS

Turnuva 9 numarası İtalyan tenisçi karşısında zor anlar yaşayan Djokovic, Nadal'ı elemesi halinde Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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