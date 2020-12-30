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Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:06 | Son Güncelleme:

Fransa'da Zeki Çelik fırtınası! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

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Fransa'da Zeki Çelik fırtınası! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...
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Fransa Ligue 1'de Milli futbolcu Zeki Çelik, yılın en iyi 11'ine seçilirken listede Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı da yer aldı.

Fransa'da Lille takımında forma giyen Milli futbolcular Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, performanslarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Fransa'da yılın en iyi 11'ini seçerken sağ bek pozisyonu için Zeki Çelik'i seçti.

PSG DIŞINDA 3 FUTBOLCU

Zeki Çelik, aynı zamanda kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı. PSG futbolcularının damga vurduğu en iyi 11'de PSG dışında Ben Yedder ve Camavinga da kadroda kendisine yer buldu.

Fransada Zeki Çelik fırtınası Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI...

Fransız gazetesinin 11'inde Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı 6. tercih oldu.

En çok puan alan futbolcular ise PSG'nin yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe oldu.

Fransada Zeki Çelik fırtınası Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

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