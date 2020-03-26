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GeriFutbol Fransa'da Toulouse takımının antrenman tesisi, corona virüs merkezi oluyor!
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Haber Giriş: 26.03.2020 - 11:31,Son Güncelleme:/

Fransa'da Toulouse takımının antrenman tesisi, corona virüs merkezi oluyor!

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Fransa'da Toulouse takımının antrenman tesisi, corona virüs merkezi oluyor!
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Fransa'da corona virüs vakaları 25 bini geçerken Toulouse takımı, kulüp tesisini hastaneye çevirme teklifinde bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs salgınına karşı Fransa birlik oldu. Fransa Ligi takımlarından Toulouse, kulüp binasını corona virüs hastanesi yapabileceklerini Fransız hükümetine bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Modern ve kullanışlı bir tesisimiz var. 40 tek kişilik oda ve 65 yatağımız var. Corona virüsten etkilenen insanları burada ağırlamak isteriz.'' denildi.

Fransa, Avrupa'da İtalya, İspanya ve Almanya'nın ardından en çok vaka görülen 4. ülke konumunda yer alıyor.

 

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