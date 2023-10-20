Fransa'da skandal suçlamalar sonrası Benzema'dan karşı hamle!

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Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen dünyaca ünlü Fransız yıldız Karim Benzema, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta Filistin'e attığı destek mesajlarının ardından ülkesinde ilginç şekilde hedef tahtasına oturtuldu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Benzema'nın Filistin'e attığı destek mesajının ardından oyuncuyu "Müslüman Kardeşler ile bilinen bir bağı" olduğu yönünde suçlamıştı.

Darmanin'in ardından aşırı sağcı eski cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Benzema'ya çok ağır suçlamalarda bulundu. Arras'ta vurularak öldürülen edebiyat öğretmeni Dominique Bernard'ın ölümünden Benzema'yı suçlu tutan Zemmour, "Karim Benzema'nın Fransa milli takımında kazara, sadece para ve sportif sonuçlar için oynadığını biliyoruz. Özünde Fransız değil. Fransa'yı sevmiyor, hiçbir zaman da sevmedi. O şeriat kanunlarını uygulamak isteyen bir Müslüman, şeriat kanunları cihat demektir ve cihat da Dominique Bernard'ı öldürmek ve Samuel Paty'yi öldürmek demektir." ifadelerini kullandı.

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Fransız senatör ve muhafazakar Les Républicains partisinin başkan yardımcısı Valérie Boyer ise Benzema’nın Fransız pasaportunun iptal edilmesini talep etti.

Boyer, yıldız oyuncunun cezasının 2022’de kazandığı Ballon d’Or ödülünü “sembolik bir yaptırım” olarak elinden almak, ardından Fransız vatandaşlığından çıkarılmak olacağını söyledi.

SKANDAL SÖZLERİN ARDINDAN BENZEMA'DAN KARŞI HAMLE

Benzema'nın avukatı, eski cumhurbaşkanı adayına karşı hakaretten dolayı "yasal işlem başlatacağını" söyledi.

Oyuncunun avukatı 15 Ekim'de kadınları ve çocukları esir alan bombalar altındaki sivil halk için dua etmenin Hamas propagandası, terörizm suç ortaklığı ya da işbirliği eylemi anlamına gelmediğini savundu.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJLARI SONRASI KADRO DIŞI BIRAKILDILAR

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Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'da Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi önce kadro dışı bırakılmış, ardından oyuncunun sözleşmesi feshedilmişti.

Nice ise sosyal medyadan Filistin'e destek mesajı paylaşan Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

SALAH'TAN GAZZE İÇİN YARDIM ÇAĞRISI

Dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah, önceki gün Gazze için yardım çağrısında bulundu. Mısırlı oyuncu sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Gazze halkının acilen gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Dünya liderlerini, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli" ifadelerini kullandı.

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