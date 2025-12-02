Fransa'da skandal: Holiganlar yenilgi sonrasında kendi futbolcularına yumruk ve tekmelerle saldırdı! Futbolculara iş göremezlik raporu verildi

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lorient ile Nice karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1 kazanarak 7 maçlık galibiyet özlemine son verirken, konuk ekip Nice ise üst üste 6. yenilgisini aldı.

ANTRENMAN SAHASINI BASTILAR

ESPN'in haberine göre; Maçın ardından yaklaşık 400 Nice taraftarı, futbolculardan önce antrenman sahasına gelerek takım otobüsünü beklemeye başladı. Otobüs geldiğinde taraftar grubunun liderleri öfkelerini dile getirmek için takım otobüsüne bindi.

İKİ FUTBOLCU YUMRUKLANDI, TEKMELENDİ, YÜZLERİNE TÜKÜRÜLDÜ!

Sözlü başlayan münakaşa sonrasında kavgaya döndü. Holiganlar, Nice forvetleri Jeremie Boga ve Terem Moffi'ye fiziki saldırıda bulundu. Görgü tanıklarına göre iki futbolcu holiganlar tarafından yumruklandı, tekmelendi, yüzlerine tükürüldü ve hakarete uğradı.

İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALDILAR

Yaşanan arbedenin ardından Terem Moffi'nin bir hafta, Jeremie Boga'nın ise 5 gün iş göremezlik raporu aldığı ortaya çıktı. İki oyuncu dün saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

AYRILMAK İSTİYORLAR

Nice-Matin gazetesinin haberine göre; İki oyuncu da artık Nice için oynamak istemiyor ve ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

26 yaşındaki Nijeryalı forvet Terem Moffi ve 28 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu Jérémie Boga'nın Nice ile birer buçuk yıllık sözleşmeleri bulunuyor.

Moffi'nin piyasa değeri 15 milyon Euro, Boga'nın piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

NICE'TEN AÇIKLAMA: 'KABUL EDİLEMEZ!'

OGC Nice'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada yaşananların kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Kulüp art arda gelen kötü performansların yarattığı hayal kırıklığını anlıyor. Ancak bu yaşananlar kabul edilemez. Birkaç oyuncumuza saldırı düzenlendi. Bu eylemleri en sert şekilde kınıyoruz. Oyuncularımızın her konuda arkasındayız" ifadeleri kullanıldı.

'İNANILMAZ VE KORKUTUCUYDU!'

ESPN'nin ulaştığı Nice oyuncularının şok ve travma yaşadığı, güvenlik ve emniyet eksikliği nedeniyle kulübü suçladığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir Nice oyuncusunun, "Bizi nasıl koruyamazlar! Yaşadıklarımız inanılmaz ve çok korkutucuydu." ifadelerini kullandığı ifade edildi.

10. sıradaki OGC Nice, Ligue 1'in 15. haftasında Pazar günü sahasında Angers'i konuk edecek.