Fransa'da şampiyonluğa koşan Lille'e Türk damgası! Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı takımın yarısından fazlası...

Spor Arena - Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Fransa Ligue 1 35. hafta maçında Nice'i 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Lille'in gollerini Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kaydetti.

KALAN ÜÇ MAÇI KAZANIRSA ŞAMPİYON

Puanını 76'ya çıkaran Lille, PSG ve Lyon'un önünde liderliğini sürdürdü. Lille, kalan 3 maçından galibiyetle ayrıldığı sürece diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyon olacak.

ZEKİ ÇELİK 100. MAÇINA ÇIKTI

Dün akşam Lille'in ikinci golünü atan milli futbolcumuz Zeki Çelik, takımında 100. maçına çıkmanın da mutluluğunu yaşadı. 2018 yazında 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Zeki Çelik, 100 maçta 4 gol kaydetti. Zeki'nin Lille formasıyla 11 de asisti bulunuyor.

Lille'de 100 maça çıkmasıyla ilgili paylaşım yapan Zeki; "İlk kez Ağustos 2018'de giydiğim Lille forması ile bugün 100’üncü maçıma çıkacağım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Ligue 1’de şampiyonluk savaşı... Heyecanım ilk günkü gibi. 103’üncü maçın sonunda yapmak için mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

LILLE'İN GOL YÜKÜNÜ TÜRK YILDIZLARI ÇEKİYOR

Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille'de dikkat çeken bir diğer konu ise gol ve gole katkı istatistiklerinde ortaya çıktı. İyi bir savunma takımı olan ve geçiş hücumlarında başarı elde eden Lille bu sezon 35 haftada 59 gol attı.

Lille'in bu gollerinin 23'ü Türk futbolcularından geldi. Burak Yılmaz 13, Yusuf Yazıcı 7 ve Zeki Çelik de 3 golle takıma katkı yaptı.

GOLE KATKIDA MÜTHİŞ ORAN

Gol katkısı anlamında bakılacak olursa Lille'in ligde attığı 59 golün yaklaşık %60'ında milli futbolcularımızın gol veya asist katkısı bulunuyor. 13 gol atan Burak Yılmaz'ın 5 asisti, 7 gol atan Yusuf Yazıcı'nın 4 asisti ve 3 gol atan Zeki Çelik'in de 4 asisti bulunuyor.

Türk futbolcularımız, Lille'in 59 golünün 35'ine katkı yaptılar.

GALTIER'DEN BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice maçında gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sahanın ve haftanın lideri olduğunu söyledi.

Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatarak, "(Burak Yılmaz'ın) Geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri." değerlendirmesinde bulundu.

BURAK'A SARI KART UYARISI

Yılmaz'ın 2 sarı kartı bulunduğu ifade eden Galtier, milli futbolcunun bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceğini, bunu önlemek için onu oyundan çıkardığını söyledi. Galtier, bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu da kaydetti.

Burak Yılmaz ile Jonathan David arasındaki uyuma dikkati çeken Galtier, bu iki futbolcunun sahada uyumlu şekilde performans sergilemeleri için antrenmanlarda bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı. Galtier, Burak Yılmaz'ın gol atmaya alışık olduğunu belirtti.

BURAK YENİDEN L'EQUIPE'İN KAPAĞINDA

Geçen hafta Lyon'u 2-0'dan gelerek 3-2 mağlup eden Lille'de maça damga vuran Burak Yılmaz, Fransa'nın en prestijli gazetelerinden olan L'Equipe'in kapağında yer almıştı. Dün Nice'i boş geçmeyen 'Kral'ı L'Equipe yeniden kapağına taşımış oldu.

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