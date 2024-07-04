Fransa'da Rabiot cezalı, Portekiz'de 4-3-3 devam ediyor! EURO 2024 iddaa oranları, hakem istatistikleri, son gelişmeler...

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PORTEKİZ

A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Portekiz, bizden (Türkiye) önce Çekya'yı yenmişti ancak bizden (Türkiye) sonra oynadığı Gürcistan ve Slovenya maçlarının normal süresi (ve uzatma dakikaları) içinde gol bulamadı.

Slovenya'yı Diogo Costa'nın üstün performansı (3 penaltı kurtardı) ile geçip çeyrek finale kaldılar.

TD Roberto Martinez için orta alanda Joao Palhinha'nın varlığı kıymetli; 4-3-3 ile devam edecektir.

Stoperde "Pepe & Ruben Dias" ortaklığı, hücum merkezinde Cristiano Ronaldo aynen devam eder.

Ronaldo'ya orta alandan Bruno Fernandas ile Vitinha, kanatlardan Bernardo Silva ve Rafael Leao destek olur.

FRANSA

EURO 2024'te oynadığı 4 maçın 3'ünde gol yemeyen ama akan oyunda kendi başına gol bulamayan (1 penaltı, 2 k.k.) Fransa'nın bu kez hangi taktikle sahaya çıkacağı merak konusu...

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Grup aşamasında 4-3-3'le başlayıp kanatlarda istediği parçaları bir türlü bir araya getiremeyen TD Didier Deschamps, Belçika maçında (Son 16) Ousmane Dembele'yi yedek bırakıp 4-4-2 ile oynamıştı.

Adrien Rabiot'nun cezası (sarı kart) Eduard Camavinga'ya orta alanda forma şansı açacak.

L'Equipe, Belçika maçındaki düzenin bu değişiklik dışında tamamen aynı olacağını yazdı.

Kylian Mbappe hücumdaki ikiliden biri olurken, Antoine Griezmann bu ikilinin arkasında yer alacak.

Aurelien Tchouameni ve N'Golo Kante, Camavinga'yla orta üçlüyü oluşturacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Portekiz'in son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Fransa'nın son 5 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Maçın İngiliz hakemi Michael Oliver, EURO 2024'te 3 kez görev aldı. (4 sarı kart - 2 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%25'lik kesim Fransızların (90 dakika içinde) Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını kupa dışına itmesini bekliyor...

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%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve (90 dakika içinde) mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

Uğur Meleke, EURO 2024'te çeyrek finale kalma başarısı gösteren A Milli Takımımız'ın şansını değerlendirdi...