Fransa'da Le Classique zamanı! PSG'nin Marsilya karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

PSG

- 8 eksikle çıktığı Lens maçını kaybederek sezona başlayan PSG, bu 8 eksiğin 3'üne kavuşuyor!

- Sergio Rico eldivenleri Marcin Bulka'dan alacak. Koronavirüs süreçleri sona eren Angel Di Maria ve Neymar da TD Thomas Tuchel'in görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.

- Kylian Mbappe, Keylor Navas, Mauro Icardi, Leandro Paredes ve Marquinhos için ise süreç devam ediyor. Hücumun bir kanadında Pablo Sarabia, merkezinde Arnaud Kalimuendo izleyebiliriz.

MARSİLYA

- Koronavirüsten canı yanan bir diğer takım da şüphesiz Marsilya...

- Önce sezonu açamadılar, sonra Brest deplasmanına Alvaro Gonzalez ile Dimitri Payet'den yoksun çıktılar. Payet ilk 11'deki yerini Nemanja Radonjic'ten alırken, Alvaro da Leonardo Balerdi'den bayrağı devralacak.

- Hafif sakatlığı sebebiyle Fransa Milli Takım kampından ayrılmak zorunda kalan Steve Mandanda iyileşti, deplasman kafilesinde yerini aldı.

- TD Andre Villas-Boas muhtemelen sol bekte Jordan Amavi tercih eder ama Yuto Nagatomo da maç kadrosunda.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçı PSG kazandı.

- PSG, iki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü gol yemeden kazandı.

- Parc des Princes'ta oynanan son 4 maçı hem ev sahibi PSG kazandı hem de maçlar "2.5 ÜST" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu!

%58'lik kesim Neymar ve Angel Di Maria'nın dönüşüyle birlikte PSG'nin kazanacağını düşünüyor...

%19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

PSG'nin yıldızlarından Pablo Sarabia'nın Celtic'e attığı müthiş gol! İzleyelim...