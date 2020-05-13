Fransa'da küme düşürülen Amiens mahkemeye gitti!
Mevcut puan durumuyla tescil edilen Fransa 1. Ligi’nde bu nedenle küme düşen iki takımdan biri olan Amiens (diğeri Toulouse) konuyu mahkemeye taşıdı.
Efkan Bucak / Spor Arena - Amiens Kulüp Başkanı Bernard Joannin ‘haksız’ buldukları karara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek “Bu karar sportif hakkaniyete aykırı. Lig için adeta bir ceza. Bize mahkemeye gitmekten başka çare bırakmadılar” dedi.
Kulüp geçtiğimiz haftalarda da imza kampanyası başlatmış, küme düşmenin kaldırılarak 2020-2021 sezonunun 22 takımla oynanmasını istemişti.
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