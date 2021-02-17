Fransa'da gündem Neymar! Oynamadığı maçta ceza alabilir...

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, sakatlığı sebebiyle oynayamadığı Barcelona maçı esnasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle ceza alabilir.

Brezilyalı oyuncu, takım arkadaşı Kurzawa'nın ceza sahası içindeki müdahalesinin ardından yerde kalan De Jong'un pozisyonuna penaltı çalınmasına öfkelenerek kişisel Twitter hesabından göndermede bulunmuştu.

Yetenekli futbolcu, söz konusu tartışmalı pozisyonda karşılaşmanın hakemi Björn Kuipers'in penaltı kararı vermesini, "Şaka gibi penaltı" paylaşımıyla protesto etmişti. Dakikalar sonra sildiği bu paylaşımın Neymar'ın başına dert açabileceği ortaya çıktı.

2 MAÇ CEZA ALABİLİR

İspanyol basını, UEFA Disiplin Komitesi'nin, bahsi geçen paylaşımı sebebiyle Neymar'a ceza verebileceğini öne sürdü. Haberde, Brezilyalı futbolcunun UEFA organizasyonlarından 2 maç süreyle men edilebileceği kaydedildi.

Neymar daha önce 2019 yılında yine bir tartışmalı pozisyon sonrasında VAR hakkında agresif yorumlarda bulunmuş ve UEFA tarafından kendisine verilen 3 maçtan men cezası CAS tarafından 2 maça indirilmişti.

2019'DA NE OLMUŞTU?

UEFA, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Neymar'a üç maç men cezası vermişti.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yapan Brezilyalı futbolcu Neymar'a üç maç ceza verildiği kaydedilmişti.

Son 16 turu ilk maçını deplasmanda 2-0 kazanan Paris Saint-Germain, rövanşı 90. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 3-1 kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.

Neymar, şampiyonluğu garantileyen takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üç maçında forma giyemeyecekken CAS'tan gelen kararla cezası 2 maça indirilmişti.

7 YILDIR KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE OYNAMIYOR

Neymar için 11 Mart tarihi çok büyük öneme sahip. Çünkü bu tarih, Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü. Ancak Brezilyalı futbolcu, son yıllarda kardeşinin doğum günü tarihine gelecek şekilde sakatlanıyor. Senaryo, bu yıl da değişmedi. 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Neymar, bir kez daha kız kardeşinin doğum gününde sahalarda olmayacak.

2015 ve 2016 yıllarında 11 Mart tarihlerinde kart cezalısı olduğu için Brezilya'da olan Neymar, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021'de ise bu tarihlerde sakatlık geçirdi. Bu tarihlerde sakat veya cezalı olduğu için Brezilya'ya giden Neymar, bu yıl da Rafaella'nın doğum gününde Brezilya'da olacak.

Brezilyalı yıldız futbolcu, tarihler 11 Mart'ı gösterdiğinde 7 yıldır forma giyemezken, son 6 senenin 5'inde kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum günü partisine katıldı.

NEYMAR İÇİN ANLAMI BÜYÜK

Neymar için kız kardeşi Rafaella Santos'un hayatında büyük önemi var. Rafaella'nın yüzünü koluna dövme yaptıran yıldız futbolcu, yaptığı açıklamalarda da ''Benim kalbim senin, sevgim senin, gülüşüm senin, gecem, gündüzüm senin. Hayat ortağımsın, her şeyimsin'' yorumunda bulunmuştu. Rafaella Santos'un da sağ kolunda abisi Neymar'ın suratının bulunduğu bir dövme bulunuyor.

Neymar'ın 11 mart tarihlerinde kız kardeşi Rafaella Santos'un doğum günü sırasında sürekli sakatlanması veya cezalı duruma düşmesi dikkatlerden kaçmazken bu durum, ara sıra şaka konusu bile oldu. Neymar'ın Barcelona'da oynadığı dönemde Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, ''Neymar dünyanın en iyi futbolcularından birisi, umarım kız kardeşinin doğum günü bizim maça denk gelir'' sözlerini kullanmıştı.

MAÇLARIN %46'SINI KAÇIRDI

Öte yandan Neymar'ın PSG'deki kaçırdığı maç sayısı 88 oldu. Brezilyalı yıldız, Fransız ekibindeki 191 maçın 88'ini kaçırdı. Yani dünyanın en pahalı transferi olan Neymar, PSG'de oynadığı dönem boyunca maçların %46'sında forma giyemedi.

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