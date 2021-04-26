Fransa'da gecenin kahramanı Kral Burak Yılmaz! "Türk Zlatan, savaşa gidilir, çocuklarımın adını Burak ve Yılmaz koyacağım..."

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 2-0 geriye düştükleri Lyon maçında dümene geçtikten sonra ortaya koyduğu epik performansla 3-2'lik tarihi galibiyetin mimarı oldu ve şampiyonluk fitilini ateşledi.

Lyon karşısında 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz, çektiği iki şutta iki isabet bularak iki kez ağları havalandırdı ve bir de asist yapma başarısı gösterdi. 30 pasta 27 isabet yakalayan Burak Yılmaz, takımı adına 4 de kilit pasa imza atarak 9.0 verimlilik puanıyla sahanın en iyisi oldu.

57 GOLÜN 17'İNDE DİREKT KATKISI VAR

Burak Yılmaz, Lyon maçında attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının gol yükünü çektiğini bir kez daha ispatladı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükselten deneyimli oyuncu, asist hanesini de 5'e çıkardı. Burak Yılmaz böylece Lille'in ligde attığı 57 golün 17'sine doğrudan katkı sağlamış oldu.

35 YAŞINDA TARİH YAZIYOR

35 yaşındaki Burak Yılmaz, Lyon maçında attığı gollerle ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti ve Tony Cascarino'dan sonra 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü oldu. Tony Cascarino, 2000 yılında 37 yaşındayken ligde 15 gol atmıştı. Burak Yılmaz kalan 4 haftada gol sayısını arttırması durumunda Tony Cascarino'yu geride bırakacak.

HAFTANIN EN İYİ OYUNCUSU

Tarihi gecede maçın adamı seçilen Burak Yılmaz ayrıca L'Equipe tarafından haftanın en iyi 11'ine de girdi. Deneyimli golcü, haftanın 11'inde 10 puan üzerinden 9 puan alarak bu alanda kadronun en başarılı ismi oldu.

GALTIER: BURAK YILMAZ TAMAMEN ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMIŞ DURUMDA

Lille Teknik Direktörü Cristophe Galtier, Lyon maçının ardından verdiği röportajda Burak Yılmaz'ın tamamen şampiyonluğa odaklandığını söyledi ve deneyimli oyuncunun takım için itici bir güç olduğuna vurgu yaptı.

Galtier, "Burak Yılmaz Türkiye'de şampiyonluk kazanmış, büyük takımlarda oynamış bir oyuncu. Tamamen şampiyonluğa odaklanmış durumda. Sahada bunu gördük, bu takım için itici bir güç..." ifadelerini kullandı.

FRANSIZ BASININDA NELER YAZILDI?

Burak Yılmaz'ın tarihi performansının ardından Fransız basını, deneyimli golcüye geniş yer ayırdı. L'equipe, "Kral Burak Yılmaz, Paqueta'yı cezalandırdı" manşetini atarken, Foot Mercato ise "Herkes, kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor" sözlerini kullandı.



Made In Foot: "Burak Yılmaz ve Lille, Olympique Lyon'u nakavt etti"

Le Figaro: "Lille'in gerçek kahramanı Burak Yılmaz, Lyon'un cellatı oldu."

France Football: "Türk golcü, ne oyuncu ama! Burak Yılmaz, o bir çılgın..."

Canal Supporters: "Burak Yılmaz, Lille'e galibiyeti ve liderliği getirdi"

Daily Mercato: "Burak, Lyon'u devirdi. Lille PSG'nin önüne geçti"

La Provence: "Burak Yılmaz ve Lille, Lyon'u nakavt ederek liderliği geri aldı"

RMC Sport: "Çarpıcı... Burak Yılmaz ve Lille, şampiyonluk yarışına sert bir darbe vurdu"

FRANSIZ TARAFTARLAR BURAK YILMAZ'A HAYRAN KALDI

@flogazan: "Burak Yılmaz, Türk Zlatan İbrahimovic. 35 yaşında ve hâlâ saha içinde bitmek bilmeyen bir istek. Lille takımını da peşinden sürüklüyor."

@SalifRD: "Türklerin, Burak Yılmaz’a neden KRAL Kupa dediğini artık çok daha iyi anlıyorum."

@EsamBdeuxSquad: "Burak Yılmaz’ı sırf Türkiye Ligi'nde oynadığı için çok hafife aldım. Çok pişmanım."

@fayad_mdj: "Yakında #COVID19 aşısı için öncelik sırası (yaşı) gelecek olan Burak Yılmaz, harikulade bir sezon geçiriyor Ligue 1’de. İnanılmaz."

@Jermenzo: "Neden Türkiye’den ayrılmak için 35 yaşına kadar bekledin? Ne kadar yazık."

@P2M44: "Burak Yılmaz = crack. Ne savaşçı ama. Her gün savaşa gidilir kendisiyle."

@PoWaDos: "Diyecek söz bulamıyorum. Nasıl bir insan bu yaşta, yeni keşfettiği bir ligde bu kadar olağanüstü iyi olabilir?"

@LOSC_fs: "Çocuklarımın adı Burak ve Yılmaz olacak !!"

GALTIER OYUNDAN ALDIĞI İÇİN SİNİRLENMİŞTİ

Burak Yılmaz, 25 Ekim tarihinde oynanan Nice maçında 58. dakikada skoru takımı lehine 1-1'e getiren golü atmasının ardından 79. dakikada teknik direktör Cristophe Galtier tarafından oyundan almasına tepki göstermiş ancak hocası, golcü futbolcunun bu hareketinin hırsından kaynaklandığını söylerek övgü dolu sözler sarfetmişti.

SOĞUK KANLI BİR AVCI GİBİ

"Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak'ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor. Lille'e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir. Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi."

GALTIER SEZON SONU AYRILACAK MI?

Lille, şampiyonluk için bu maça hazırlanırken Fransız basınından sürpriz bir haber geldi. L'Equipe gazetesinin haberine göre Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, sezon sonu bir başka Fransız ekibi Nice ile anlaşacak. Lille'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Galtier için Nice'in ciddi bir bütçe ayırdığı ve Galtier ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

BÜYÜK SIKINTI VAR, AYRILIKLAR BAŞLIYOR

Gazetenin haberinde Lille'in ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç içinden geçtiği ve sezonun sona ermesiyle Galtier'in dışında birçok futbolcu ile yolların ayrılabileceği kaydedildi. Fransız gazetesi, bu sezon Lyon maçının şampiyonluk adına en kritik maçı olacağına dikkat çekerken 'Yaz öncesi son tango!' başlığını kullandı.

Galtier için geçtiğimiz haftalarda da Lyon iddiaları çıkmıştı. Ancak ekonomik olarak güçlü bir yatırım alan ve gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Nice'in Lyon'u geride bıraktığı iddia edildi.

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