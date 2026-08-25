Fransa’da Fenerbahçe maçı öncesi Türk korkusu: Beşiktaş kabusunu tekrar yaşamayalım

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile oynanacak iki maçlık Şampiyonlar Ligi play-off serisinin resmi olarak duyurulmasından bu yana, Lyon yöneticilerinin Groupama Stadyumu’nun Türk cephesi lehine bir ortam oluşmamasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Bu çabaların bir parçası olarak, yasadışı bilet satıcılarına da yönelik önlemler alındığı belirtiliyor.

FRANSIZLAR KORKTU: ‘BEŞİKTAŞ KABUSUNU TEKRAR YAŞAMAYALIM’

La Progres’te yer alan haberde, 2017’deki Beşiktaş maçında yaşanan olaylar hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı; “Beşiktaş karşısında 13 Nisan 2017’deki kabusu nasıl tekrar yaşamayız? 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında iki kulübün yeniden karşılaşması sırasında kamu yetkililerini ve OL’yi zaten tedirgin eden bu temel soru, Sparta Prag’a karşı kazanılan zafer ve Fenerbahçe ile oynanacak play-off maçının resmiyet kazanmasının ardından yeniden gündeme geldi.”

Haberin Devamı

TRİBÜNLERE SIZMA TEHLİKESİ

Türkiye’den gelmesi beklenen ve aynı zamanda Almanya, İsviçre veya Fransa’daki gurbetçilerden de gelen 2.000 kişilik rakip taraftar grubunun, 200 VIP’ye ek olarak rövanş maçı için taraftar tribününde bir araya gelmesine karşın İstanbul kulübüyle yakın işbirliği içinde her türlü önlem alınsa da, Fenerbahçe taraftarlarının diğer tribünlere “sızmasını” önlemek için önlemlerini artırdı.

Bunun için, bilet fiyatlarını 12 eurodan başlayan agresif bir fiyat politikası izleyen kulüp, riskli maçlarda olduğu gibi, bilet satışında bölümlere ayırma ilkesini yeniden uygulamaya koydu. Böylece, sızmak isteyenleri önlemek amacıyla biletler öncelikle abonelere ayrıldı; ancak yalnızca Sparta ile oynanan 3. tur rövanş maçından önce yıllık abonelik sözleşmesi imzalamış olanlar bu haktan yararlanabildi. Son birkaç gündür, kulübün sadakat programı üyeleri ve düzenli bilet sahipleri de alıcı başına en fazla dört bilet olmak üzere bilet alabilmeye başladı.

Haberin Devamı

437 BİLET İPTAL EDİLDİ

Kulüpten alınan bilgiye göre 437 adet yasadışı bilet satışı vakasının işlendiğini, başka bir deyişle 437 biletin geçersiz kılındığını doğruladı. Ancak Çarşamba günü Groupama Stadyumu’nun girişinde nedenini anlamadan geri çevrilen talihsiz kişilerin olabileceği belirtildi.

GÜVENLİK RİSKİ 5 ÜZERİNDEN 4'E ÇIKARILDI

Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi (DNLH) tarafından risk açısından 5 üzerinden 4 olarak sınıflandırıldı. Bu durum karşısında Rhône Valiliği, önemli bir güvenlik önlemi almaya ve Türk taraftarların katılımını sıkı bir şekilde denetlemeye karar verdi. Le Progrès gazetesinin haberine göre, 200’ü VIP olmak üzere 2.200 Fenerbahçe taraftarının maça gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

2017'DE NE OLMUŞTU?

13 Nisan 2017'de oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile Beşiktaş arasındaki ilk karşılaşma, yaşanan olaylar nedeniyle 45 dakika gecikmeyle başladı.

Gün içinde Lyon sokaklarında yaşanan dostluk görüntüleri, stat çevresi ve içine yansımadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, stada gelişleri sırasında stat dışında polisle gerginlik yaşadı. Polisin sert müdahalesiyle karşılaşan siyah-beyazlılarla Olympique Lyon taraftarları arasında da kavgalar oldu.

Dışarıdaki olaylar, stat içine de yansıdı. Her iki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümde maçı beklerken, Beşiktaşlıların bulunduğu kale arkasındaki üst tribünden kendilerine yabancı madde atıldığı gerekçesiyle çok sayıda Olympique Lyonlu taraftar, saha içine girdi.

Haberin Devamı

Anonslarla taraftarların sakin olması yönünde uyarılar yapılırken, her iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti. UEFA yetkililerin, kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşmeler sonrası maçın oynanmasına karar verildi.

Futbolcular, 35 dakikalık bekleyişin ardından sahaya çıktı. Her iki ekip oyuncuları ve teknik direktörleri, alışılmışın dışında saha ortasında daire yaparak seremoniyi gerçekleştirdi.