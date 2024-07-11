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Fransa'da EURO 2024 üzüntüsü! 'Horozlar'ın sessizliği...'

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#EURO 2024#Fransa#Deschamps
Fransada EURO 2024 üzüntüsü Horozların sessizliği...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 07:00

İspanya'ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e yarı finalde veda eden Fransa’da büyük üzüntü hakim...

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Horozlar’ın teknik direktörü Didier Deschamps Fransız basınına yaptığı açıklamada, "İspanya çok iyi bir takım olduğunu kanıtladı. Öne geçtiğimiz için şanslıydık ama rakip topu daha iyi kontrol ettiği için bize çok sorun yarattı. Bugün İspanya yeteneklerini gösterdi" dedi.

"REAKSİYON GÖSTERMEKTE BİRAZ GEÇ KALDIK"

Öne geçmelerine karşın üstünlüklerini koruyamadıkların belirten deneyimli teknik adam, "Biraz reaksiyon göstermekte geç kaldık. Yeterince sık ileri gidemedik. Oyuncularım çeşitli nedenlerden dolayı bu turnuvada kapasitelerinin yüzde 100’ünü kullanamadılar." diye konuştu.

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Almanya’da düzenlenen turnuva boyunca yaşadıkları gol atma sorunuyla da ilgili konuşan Fransız teknik adam, "Mümkün olduğunca rahat olmalı ve hedefi vurmalısınız. Eksik olan şey buydu. Yine de yarı finale yükseldik ve Kolo Muani sayesinde akan oyunda gol atmanın bir yolunu bulduk. Elbette, gol yollarında daha önce olduğumuz kadar verimli olsaydık daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

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"HOROZLARIN SESSİZLİĞİ"

Avrupa şampiyonluğu hasreti 24 yıla çıkan Fransa’da İspanya mağlubiyeti ülke basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden L’Equipe ‘Büyük hayal kırıklığı! İspanya’ya yenildik’, Le Parisien ‘Horozların Sessizliği: İspanya finalde’, Le Figaro da ‘Fransa’nın rüyası sona erdi’ başlıklarını attı.

Fransada EURO 2024 üzüntüsü Horozların sessizliği...

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#EURO 2024#Fransa#Deschamps

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