MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFransa'da Burak Yılmaz için övgü dolu sözler!
GeriFutbol Fransa'da Burak Yılmaz için övgü dolu sözler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Fransa'da Burak Yılmaz için övgü dolu sözler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da Burak Yılmaz için övgü dolu sözler!
Abone Olgoogle-news

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Fransa'da ilk golünü atan Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Fransa Ligi'nde Lille, Nantes'ı 2-0 mağlup ederken Burak Yılmaz, yeni takımındaki ilk golünü attı. 88. dakikada penaltı vuruşuyla farkı ikiye çıkartan Burak, 90. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bırakmıştı.

Maçın ardından Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Milli futbolcu hakkında konuştu.

''ÇOK MEMNUNUM, ÇİFT FORVET İYİ İŞLİYOR''

Christophe Galtier, ''Burak Yılmaz ve David ikilisinden çok memnunum. Ikone'yi de oynatabilirim ama çift forvet çok iyi işliyor. Daha çok maça çıkıp birbirlerine daha da alışacaklar. Yine de hücumda hala istediğimiz kadar organize olamıyoruz. Hak ederek mi kazandık bilmiyorum ama lige iyi başlamak önemlidir. Biz de iyi bir başlangıç yaptık.'' sözlerini kullandı.

Fransada Burak Yılmaz için övgü dolu sözler

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle