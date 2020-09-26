Fransa'da Burak Yılmaz için övgü dolu sözler!

Spor Arena Dış Haber | Fransa Ligi'nde Lille, Nantes'ı 2-0 mağlup ederken Burak Yılmaz, yeni takımındaki ilk golünü attı. 88. dakikada penaltı vuruşuyla farkı ikiye çıkartan Burak, 90. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bırakmıştı.

Maçın ardından Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de Milli futbolcu hakkında konuştu.

''ÇOK MEMNUNUM, ÇİFT FORVET İYİ İŞLİYOR''

Christophe Galtier, ''Burak Yılmaz ve David ikilisinden çok memnunum. Ikone'yi de oynatabilirim ama çift forvet çok iyi işliyor. Daha çok maça çıkıp birbirlerine daha da alışacaklar. Yine de hücumda hala istediğimiz kadar organize olamıyoruz. Hak ederek mi kazandık bilmiyorum ama lige iyi başlamak önemlidir. Biz de iyi bir başlangıç yaptık.'' sözlerini kullandı.

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