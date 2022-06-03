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Fransa'da Andreas Cornelius'un gecesi!

#Uluslar Ligi#Fransa#Danimarka
Fransada Andreas Corneliusun gecesi

UEFA Uluslar Ligi 1. Grup ilk maçında Danimarka, Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius'un golleriyle Fransa'yı 2-1 mağlup etti.

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Uluslar Ligi'nde Stade de France'da oynanan maçta Fransa, Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada Fransa'nın tek golü 51. dakikada Karim Benzema'dan gelirken Danimarka'nın galibiyet golleri Andreas Cornelius'tan geldi.

Mücadelenin 68 ve 88. dakikalarında sahneye çıkan Danimarkalı golcü, harika iki golle takımına zaferi getirdi.

Günün en dikkat çeken maçında ise Hollanda, deplasmanda Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Belçika'nın tek golünü 90+3'üncü dakikada sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Michy Batshuayi attı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 1
Fransa - Danimarka: 1-2
Hırvatistan - Avusturya: 0-3
A Ligi Grup 4
Belçika - Hollanda: 1-4
C Ligi Grup 3
Kazakistan - Azerbaycan: 2-0
Belarus - Slovakya: 0-1
D Ligi Grup 1
Letonya - Andorra: 3-0
Liechtenstein - Moldova: 0-2

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#Uluslar Ligi#Fransa#Danimarka

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