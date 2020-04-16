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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Fransa'da amatör ligler tescil edildi!

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Fransa'da amatör ligler tescil edildi!
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan amatör ligler iptal edildi. Şampiyon, küme düşecek ve üst liglere yükselecek takımlar ise sezonun askıya alındığı 13 Mart'taki puan durumlarına göre belirlenecek.

Fransa Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun salgın sebebiyle amatör liglerin iptali yönünde karar aldığını duyurdu.

Buna göre, amatör kapsamındaki 4 ve 5. ligler ile bölgesel liglerde sezon sona erdirildi. Kadın futbolunda 2. lig ile futsal ve gençler liglerinde de sezonun iptaline karar verildi.

Şampiyon, küme düşecek ve üst liglere yükselecek takımlar ise sezonun askıya alındığı 13 Mart'taki puan durumlarına göre belirlenecek.

Fransada amatör ligler tescil edildi

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