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Fransa ve İngiltere liderleri maç sırasında atıştı

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#Dünya Kupası#Fransa#İngiltere
Fransa ve İngiltere liderleri maç sırasında atıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 07:00

Dünya Kupası’ndaki maçı yakından takip eden isimlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’du.

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Macron karşılaşma öncesi Twitter’da İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı etiketleyerek “Maçı heyecanla bekliyorum. Eğer Maviler kazanırsa bize yarı finalde şans dileyeceksin... Değil mi?” diye yazdı. Sunak da yanıt olarak “Umarım buna gerek kalmaz ancak anlaştık... Gelecek turda ‘Üç Aslan’ı desteklemeni merakla bekliyorum” dedi. Macron 1-0 öne geçtikleri gol sonrası da “Haydi Maviler” diye yazdı. Sunak da elinde atkıyla bir fotoğrafını paylaştı

PENALTI KÂBUSU iNGiLTERE’Yi BiTiRDi

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında penaltıların en şanssız takımı olan İngiltere’nin bu kâbusu Fransa karşısında da sürdü. Takım kaptanı Harry Kane her ne kadar 54. dakikada ilk penaltıyı gole çevirse de, 84’te kullandığı ikinci atışta topu üstten auta attı. Kane bunda da fileleri havalandırsaydı maç uzatmaya gidecek ve İngiltere’nin bir şansı daha olacaktı.

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SERi PENALTILARA GiDEN 8 MAÇIN 7’SiNi KAYBETTi

İngiltere özellikle seri penaltılardaki başarısızlığıyla dikkat çekiyor. Dünya Kupası tarihinde 4 maçı penaltılara kalan Adalılar, bunların yalnızca 1’inde rakibine üstünlük sağlayabildi. 1990’da yarı finalde Almanya’ya, 1998’de son 16 turunda Arjantin’e, 2006’da çeyrek finalde Portekiz’e penaltı atışları sonucu mağlup oldu. İngiltere sadece 2018 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya’ya penaltılarda üstünlük kurabildi: 4-3. İngiltere ayrıca Avrupa şampiyonalarında 1996’da Almanya’ya, 2004’te Portekiz’e, 2012’de İtalya’ya ve 2020’de yine İtalya’ya penaltılarla yenilmekten kurtulamadı.

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iNGiLTERE’YE REKOR YETMEDİ

2022 Katar’da 13 gol atan İngiltere, büyük turnuvalardaki (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) en yüksek sayısını geçti. Eski rekor 12 ile 2018 Dünya Kupası’ndaydı. · İTALYA 90’dan bu yana Dünya Kupası’nda ilk kez üst üste üç galibiyet almak isteyen İngiltere’nin bu isteği gerçekleşmedi. Katar’dan 3 galibiyetle ayrılan Adalılar’ın daha fazla galibiyet aldığı tek turnuva (5) 1966’daydı ki onda da şampiyon oldular.

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#Dünya Kupası#Fransa#İngiltere

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