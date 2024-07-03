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Fransa Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı canlı yayın izle!

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#Türkiye Hazırlık Maçı#Fransa Türkiye Basketbol Maçı#FIBA 2025
Fransa Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı canlı yayın izle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 17:57

A Milli Takım'da 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları devam ediyor. Türkiye, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Rouen şehrinde yapılacak karşılaşma için Fransa Türkiye basketbol maçı canlı izle bilgisi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fransa Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı canlı yayın izle!

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FIBA 2025 Türkiye hazırlık maçı programı belli oldu. Buna göre sıradaki karşılaşma Fransa ve Türkiye maçı olacak. Sporseverler Fransa Türkiye basketbol maçı hangi kanalda merak ediyorlar. Fransa Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte hazırlık maşı detayları...

FRANSA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Erkek basketbol takımı, 3 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.10'da Fransa ile karşılaşacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

3 Temmuz Çarşamba
22.10 Fransa – Türkiye

6 Temmuz Cumartesi
18.30 Hollanda – Türkiye

7 Temmuz Pazar
16.30 Sırbistan – Türkiye

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#Türkiye Hazırlık Maçı#Fransa Türkiye Basketbol Maçı#FIBA 2025

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