Fransa Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçı canlı yayın izle!

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FIBA 2025 Türkiye hazırlık maçı programı belli oldu. Buna göre sıradaki karşılaşma Fransa ve Türkiye maçı olacak. Sporseverler Fransa Türkiye basketbol maçı hangi kanalda merak ediyorlar. Fransa Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte hazırlık maşı detayları...

FRANSA TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye A Milli Erkek basketbol takımı, 3 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.10'da Fransa ile karşılaşacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

3 Temmuz Çarşamba

22.10 Fransa – Türkiye

6 Temmuz Cumartesi

18.30 Hollanda – Türkiye

7 Temmuz Pazar

16.30 Sırbistan – Türkiye