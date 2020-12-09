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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 08:39 | Son Güncelleme:

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'dan Başakşehir ve PSG oyuncularına destek mesajı

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Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'dan Başakşehir ve PSG oyuncularına destek mesajı
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Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirdi.

Rumen asıllı Maracineanu, söz konusu maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başakşehir ve PSG'li oyuncularının kabul edilemez buldukları ırkçı söylemi nedeniyle sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendiren Maracineanu, Coltescu'nun sözlerine ilişkin, "Alışık olunan ırkçı ifade" ifadesini kullandı.

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"SORUŞTURMANIN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"
Maracineanu, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında açılan soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini kaydederek, her iki takımın oyuncularının dayanışmasının ve eylemlerinin güçlü sembolünü selamladığını belirtti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.
Karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanudan Başakşehir ve PSG oyuncularına destek mesajı

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