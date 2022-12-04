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Canlı Anlatım: Fransa Polonya (Dünya Kupası maçı)

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Canlı Anlatım: Fransa Polonya (Dünya Kupası maçı)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 16:44

2022 Dünya Kupası son 16 karşılaşmasında Fransa ile Polonya kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Fransa ile Polonya, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Fransa: 2

Polonya: 0

Goller: 44' Giroud, 74' Mbappe

İLK 11'LER

Fransa: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Frankowski, Kaminski, Lewandowski.

FRANSA POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 Dünya Kupası maçlarında üçüncü çeyrek finalistin belli olacağı FRANSA POLONYA maçı TSİ saat 18:00'de başladı. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen izlenebiliyor.

Avustralya ve Danimarka engellerini kayıpsız atlattıktan sonra Tunus karşısında ciddi bir rotasyon yapan Fransa, 90+8'de Antoine Griezmann ile 1-1'i de bulmuştu ancak VAR kararıyla iptal olan gol sonrası 3 maçı 6 puanla ve gol averajı farkıyla D Grubu'nun lideri olarak bitirdiler.

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Polonya takımı ise, Arjantin'e 2-0 kaybetmelerine rağmen 1 gol az yedikleri ya da Meksika 3 maçın toplamında onlardan 1 gol az attığı için C Grubu'nu 4 puanla 2. sırada bitirip Son 16 vizesi almayı başardılar.

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