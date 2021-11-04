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Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

#Fransa Milli Takımı#2022 Dünya Kupası#Didier Deschamps
Fransa Milli Takımının aday kadrosu açıklandı

Fransa Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Kazakistan ve Finlandiya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

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Teknik direktör Didier Deschamps, düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan ve Finlandiya karşılaşmaları için belirlediği 23 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

Almanya temsilcisi Leipzig'de forma giyen Christopher Nkunku'nun aday kadroya çağrılmadığını ifade eden Deschamps, "Christopher takip ettiğimiz bir oyuncu. Kadroda olabilirdi. İyi şeyler yapıyor. Kadroda değil ancak ciddi adayların arasında yer alıyor. Onu (iyi performansını) devam ettirmeye davet ediyorum." dedi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 13 Kasım'da Kazakistan'ı ağırlayacak Fransa, 16 Kasım'da Finlandiya'ya konuk olacak.

Kazakistan ve Finlandiya ile D Grubu'nda mücadele eden Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (West Ham United), Benoît Costil (Bordeaux).

Defans: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Olympique Lyon), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Milan), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Jules Kounde (FC Seville), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Kurt Zouma (Chelsea).

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Orta Saha: Matteo Guendouzi (Olimpik Marsilya), N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Monaco).

Forvet: Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Leverkusen), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).

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#Fransa Milli Takımı#2022 Dünya Kupası#Didier Deschamps

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