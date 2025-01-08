Fransa Milli Takımı'nda bir devrin sonu: Deschamps bırakma kararını resmen açıkladı

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Son Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak elenen Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, eleştiri oklarının yöneltildiği bir numaralı isim olarak öne çıkmıştı.

Fransa'nın oynadığı oyuna ve sistemine birçok eleştiri gelirken, teknik direktör Didier Deschamps'ın geleceği tartışma konusu olmuştu.

GÖREVİ BIRAKIYOR

Yaklaşık 13 yıldır takımın başında olan Deschamps, 2026 yılında görevini bırakacağını açıkladı.

Deschamps yaptığı açıklamada "2012'den beri buradayım ve 2026'ya yani bir sonraki Dünya Kupası'na kadar da burada olacağım ama ondan sonra benim görevin bitecek çünkü böyle olmak zorunda. Bu, kafamda çok net. İyi bir şeyin bitmesini istemezsiniz ama ne zaman duracağınızı da bilmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

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FRANSA KARİYERİ

Fransa Milli Takımı'nın başında 8 Temmuz 2012 yılından beri bulunan 56 yaşındaki teknik adam, 1 Dünya Kupası ve 1 Uluslar Ligi şampiyonluğu elde etti. Deschamps, Fransa'nın başında çıktığı 166 maçta 106 galibiyet - 31 beraberlik - 29 yenilgi aldı ve 2.10 puan ortalaması yakaladı.