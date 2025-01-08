×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fransa Milli Takımı'nda bir devrin sonu: Deschamps bırakma kararını resmen açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#FRANSA#Didier Deschamps#Teknik Direktör
Fransa Milli Takımında bir devrin sonu: Deschamps bırakma kararını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 11:00

Yaklaşık 13 yıldır Fransa Milli Takımı'nı çalıştıran teknik direktör Didier Deschamps, görevini bırakacağı tarihi resmen duyurdu.

Haberin Devamı

Son Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak elenen Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, eleştiri oklarının yöneltildiği bir numaralı isim olarak öne çıkmıştı.

Fransa'nın oynadığı oyuna ve sistemine birçok eleştiri gelirken, teknik direktör Didier Deschamps'ın geleceği tartışma konusu olmuştu.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden 40 milyon euroluk karar Galatasaray ile farkı kapatmak için...Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk karar! Galatasaray ile farkı kapatmak için...Haberi Görüntüle

GÖREVİ BIRAKIYOR

Yaklaşık 13 yıldır takımın başında olan Deschamps, 2026 yılında görevini bırakacağını açıkladı.

Deschamps yaptığı açıklamada "2012'den beri buradayım ve 2026'ya yani bir sonraki Dünya Kupası'na kadar da burada olacağım ama ondan sonra benim görevin bitecek çünkü böyle olmak zorunda. Bu, kafamda çok net. İyi bir şeyin bitmesini istemezsiniz ama ne zaman duracağınızı da bilmeniz gerekir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Fransa Milli Takımında bir devrin sonu: Deschamps bırakma kararını resmen açıkladı

FRANSA KARİYERİ

Fransa Milli Takımı'nın başında 8 Temmuz 2012 yılından beri bulunan 56 yaşındaki teknik adam, 1 Dünya Kupası ve 1 Uluslar Ligi şampiyonluğu elde etti. Deschamps, Fransa'nın başında çıktığı 166 maçta 106 galibiyet - 31 beraberlik - 29 yenilgi aldı ve 2.10 puan ortalaması yakaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FRANSA#Didier Deschamps#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!