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EURO2020
Haber Giriş: 22.06.2021 - 23:21 | Son Güncelleme:

Fransa Milli Takımı ve Barcelona'nın genç futbolcusu Dembele ameliyat edilecek

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Fransa Milli Takımı ve Barcelona'nın genç futbolcusu Dembele ameliyat edilecek

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'nın Macaristan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan 24 yaşındaki Fransız forvet Ousmane Dembele'nin ameliyat edileceği bildirildi.

Barcelona Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, sağ dizinde yırtık tespit edilen Dembele'nin operasyona alınacağını duyurdu.

İspanyol basını da Fransa Milli Takım kampını terk eden ve Barselona'da doktor kontrolünden geçem Dembele'nin ameliyatının ardından 4 ay kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiğini iddia etti.

Barcelona'da 4 sezondur forma giyen Dembele, çok sık sakatlık sorunu yaşarken, üçüncü kez ameliyat geçirecek.

Fransa ile Macaristan arasında 19 Haziran'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılamanın 57. dakikasında oyuna giren Dembele, 87. dakikada sakatlanıp sahadan çıkmıştı.

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