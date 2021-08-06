Fransa Ligue 1'de sezonu Stade Louis'de açıyoruz! Monaco'nun Nantes karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MONACO

- Geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanan Monaco, 3. ön eleme turunun ilk maçında Sparta Prag'ı Çekya'da 2-0 yenip turu geçme adına büyük bir avantaj elde etti.

- Sol bek Fode Ballo-Toure'yi Milan'a 5 milyon euroya yolladılar, Stevan Jovetic'i ise bedavaya Hertha Berlin'e kaptırdılar.

- Hollanda Eredivisie'de AZ Alkmaar formasıyla geçen sezon 15 gol atan Myron Boadu ve Köln'de orta sahanın solunda oynayan Ismail Jakobs kadroya yeni katılan isimler. Kaleye de Bayern'den Alexander Nübel'i kiraladılar.

- Boadu kadroya yeni katıldı ve hemen lig maçı için esame listesinde adını görmemiz beklenmiyor.

- Kevin Volland ve Ben Yedder, Prag deplasmanında oynadıkları için ikisinden biri dinlenip Pietro Pellegri ilk 11'in bir parçası olabilir.

- Şili ile Copa America'da mücadele eden ve sezon öncesi kampına sakat dönen Guillermo Maripan henüz iyileşmedi.

NANTES

- Geçen yıl sezonu 17. sırada bitiren ve play-out oynamak zorunda kalan Nantes, "deplasman golü kuralı" ile Toulouse karşısında üstün gelmiş ve ligde kalmayı başarmıştı.

- Orta alanın önemli isimlerinden Imran Louza, 1 sezon aradan sonra yeniden Premier Lig'e dönen Watford'a transfer oldu.

- Louza'nın yokluğunu Parma'dan kiraladıkları Wylan Cyprien ile kapatmaya çalışacaklar. Geçen sezon Fiorentina'dan kiraladıkları kaleci Alban Lafont'un da bonservisini aldılar.

- Sezon öncesi hazırlık dönemi pek parlak geçmedi, oynadıkları 6 maçın 4'ünü kaybettiler.

- Geçen yılın son bölümünü formda geçiren santrfor alternatiflerinden Kalifa Coulibaly sakat, orta sahanın savunma yükünü çeken Pedro Chirivella ise cezalı.

- En önemli eksiklerden biri şüphesiz, geçen sezonu 17 gol katkısı (9 gol - 8 asist) bitiren Randal Kolo Muani olacak. Muani, Fransa ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boy gösterdi; henüz dinlenme dönemini bitirmiş değil...

- Savunmada Nicolas Pallois, sağ bekte Sebastien Corchia tecrübesiyle öne çıkan isimler.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın ligde oynadığı son 6 maçı Monaco kazandı. (6 maç - 11 gol)

- Nantes geçen sezonun sonunda çıktığı 4 deplasman maçının (3 lig + 1 play-out) tamamında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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2019-20 sezonuna gidiyoruz! Wissam Ben Yedder'in golü, Nantes karşısında Monaco'ya 3 puan getiriyor...