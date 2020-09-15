Fransa Ligue 1'de hafta içi mesaisi! Lyon'a Montpellier deplasmanında verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MONTPELLIER

- Sezona Rennes yenilgisiyle başlayan Montpellier, milli ara dönüşünü Nice galibiyetiyle yaptı ve morallendi.

- Savunmadan çıkıp bulduğu fırsatları değerlendiren tecrübeli stoper Daniel Congre ve Andy Delort'un yaratıcılığıyla skorer kimliğini ön plana koyan Gaetab Laborde, takımın öne çıkan isimleri...

- TD Michel Der Zakarian; "Nice karşısındaki disiplinimizi ve oyun iştahımızı, Lyon karşısında sürdürmeliyiz..." açıklamasında bulundu.

LYON

- Geçen cuma günü Bordeaux karşısında sakatlanıp kenara gelen Moussa Dembele, Lyon'un Stade de la Mosson'da Montpellier'e konuk olacağı karşılaşmayı kaçırabilir.

- Bordeaux ile golsüz berabere biten o karşılaşmada maç kadrosuna alınmayan, takımdan ayrılması gündemde olan Jeff Reine-Adelaide, sakatlığı sebebiyle deplasmana gitmeyebilir. Koronavirüs sürecini atlatan Houssem Aouar ise muhtemelen ilk 11'de olacak.

- Aston Villa'ya transfer olması beklenen hücum oyuncusu Bertrand Traore'nin durumu maç saati netleşecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 8 maçın 4'ü "beraberlik" ile sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son 8 maçın sadece 2'sini Lyon kazanabildi. (2 Montpellier galibiyeti)

- İki takım arasındaki son 9 maçın 7'si "KG VAR" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lyon Kazanır" oldu!

%55'lik kesim kaliteli ayaklarıyla Lyon'un deplasmandan 3 puanla döneceğini düşünüyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Memphis Depay'dan birbirinden güzel goller! İzleyelim...