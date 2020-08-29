Fransa Ligue 1'de CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da! Rennes kazanırsa iddaa oranı...

Bu bir ilandır

RENNES

- Sezonu Lille beraberliğiyle açan Rennes, o maçta kırmızı kart gören sağ bek Sacha Boey yerine Brandon Soppy ile karşılaşmaya başlayacak.

- Sol bekte Faitout Maouassa, orta alanda Eduardo Camavinga ve bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Steven Nzonzi dikkat çeken isimlerdi...

- Orta sahadan Clement Grenier ve savunmadan Hamari Traore'nin durumları maç saati netleşecek. Uzun süredir sakat olan James Lea Siliki'nin oynaması beklenmiyor.

MONTPELLIER

- Geçtiğimiz haftayı Lyon'un Şampiyonlar Ligi serüveni uzun sürdüğü için pas geçen Montpellier'de, koronavirüs karantinasında olan forvet Andy Delort dışında eksik yok.

- Laborde'nin hücum partneri geçen sezon Sivasspor forması giyen Skuletic olabilir.

- Hafif sakatlığı bulunan Jonas Omlin'in iyileştiği ve deplasman kafilesinde yer aldığı açıklandı. Kaledeki yerini koruyacaktır. Son anda bir aksilik olursa 98'li Dimitry Bertaud kadroda.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 8 maçta Montpellier galibiyeti bulunmuyor. (4 beraberlik - 4 Rennes galibiyeti)

- Montpellier, Rennes ile oynadığı son 3 maçta hiç gol atamadı! (Rennes 6 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Rennes Kazanır" oldu!

%46'lık kesim iki takım arasında son maçlarda üstün olan Rennes'in bir kez daha kazanacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Rennes forması giyen Nzonzi'nin Stoke City günlerinden... Tottenham'a nefis gol!