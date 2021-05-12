Fransa Ligue 1'de ayın oyuncusu seçilen Burak Yılmaz ödülünü aldı
Şampiyonluk mücadelesi veren Lille'i attığı gollerle sırtlayan ve Fransa Ligue 1'de yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen Burak Yılmaz, nisan ayının en iyi futbolcusu seçilirken ödülünü aldı.
Lille formasıyla harikalar yaratan ve son 5 maçta 5 kez ağları sarsarak takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünü aldı.
Fransa'da son 2 haftaya 79 puanla lider giren Lille'nin bu başarısında en büyük pay sahibi kuşkusuz 35 yaşındaki golcü olurken Lyon ve Lens maçlarında harikalar yaratarak takımına 3 puanı getiren Burak, Ligue 1'de yılın futbolcusu ödülüne de aday gösterilmişti.
Ligde çıktığı 26 maçta 15 gol atıp 5 asist yapan Burak Yılmaz, Lille formasıyla 20 gole direkt katkı yaptı.
Lille'de Nisan ayının en iyi futbolcusu seçilen 🇹🇷Burak Yılmaz, ödülünü aldı. pic.twitter.com/16LvZIbxzR
Lille'de Nisan ayının en iyi futbolcusu seçilen 🇹🇷Burak Yılmaz, ödülünü aldı. pic.twitter.com/16LvZIbxzR— Spor Arena (@sporarena) May 12, 2021
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...