Fransa Ligue 1'de ayın oyuncusu seçilen Burak Yılmaz ödülünü aldı

Lille formasıyla harikalar yaratan ve son 5 maçta 5 kez ağları sarsarak takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünü aldı.

Fransa'da son 2 haftaya 79 puanla lider giren Lille'nin bu başarısında en büyük pay sahibi kuşkusuz 35 yaşındaki golcü olurken Lyon ve Lens maçlarında harikalar yaratarak takımına 3 puanı getiren Burak, Ligue 1'de yılın futbolcusu ödülüne de aday gösterilmişti.

Ligde çıktığı 26 maçta 15 gol atıp 5 asist yapan Burak Yılmaz, Lille formasıyla 20 gole direkt katkı yaptı.

Lille'de Nisan ayının en iyi futbolcusu seçilen 🇹🇷Burak Yılmaz, ödülünü aldı. pic.twitter.com/16LvZIbxzR — Spor Arena (@sporarena) May 12, 2021

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