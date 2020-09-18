Fransa Ligue 1'de 4. haftayı açıyoruz! Lyon'un galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

LYON

- Fransa Ligue 1'de yeni sezona 3 maçta 4 puanlık vasat bir başlangıç yapan Lyon'da, takımdan ayrılması gündemde olan Houssem Aouar, son oynadıkları Montpellier maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü.

- Aynı maçta kenardan gelen kaptan Memphis Depay, Barcelona'ya gidemeyecek gibi duruyor. Bu yüzden ilk 11'deki yerini yeniden alacak.

- Jeff Reine-Adelaide sakat, Bertrand Traore kadro dışı. Hücum ikilisi Moussa Dembele ve Karl Toko Ekambi olacak.

NIMES

- Geçen sezon lig tescil edildiğinde küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nimes, 2020-21 sezonuna da istediği gibi bir giriş yapamadı.

- İlk 3 maçın 2'sini kaybeden Güney Fransa ekibi, zorlu Lyon deplasmanında hücumun önemli parçası Romain Philippoteaux olmadan çıkacak. Philippoteaux, Brest'e transfer olmak üzere...

- Savunmadan Sofiane Alakouch ve Lucas Deaux sakat. TD Bernard Blaquart, stoperde Loick Landre ile PAblo Martinez ikilisini tercih edecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Nimes'in, geçen sezonu da dahil edersek, deplasmanda oynadığı son 7 maç "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 4 maçı Lyon kazandı.

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Karl Toko Ekambi'nin Lyon'daki en iyi anları! İzleyelim...