Fransa Ligue 1 maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! PSG'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandır

PARIS ST GERMAIN

- Mauricio Pochettino göreve geldikten sonra Fransa Süper Kupası'nı kazanan, ligde de liderliği devralan PSG'de Colin Dagba ve Juan Bernat kadroda yok.

- Rafinha ve Thilo Kehrer iyileşti, Ander Herrera'nın durumu maç saati netleşecek.

- Son olarak Angers deplasmanında Kurzawa'nın golüyle kazandılar. Hücumda öldürücü 4'lü ile Montpellier karşısına çıkmaları bekleniyor.

- Hücum merkezinde Moise Kean olacak. Arkasında ise bir kanatta Angel Di Maria, diğerinde Kylian Mbappe olacak. Kean'in arkasında ise hücuma Neymar destek verecek.

MONTPELLIER

- Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan Montpellier'de ise Jordan Ferri cezalı.

- Koronavirüs karantinaları sona eren Teji Savanier ve Stephy Mavididi kadroya geri döndü.

- Orta sahadan Florent Mollet de iyileşti, kamp kadrosunda yer aldı. Durumu maç saati netleşecek.

- TD Michel Der Zakarian'ın hücumda Gaetan Laborde ve Andy Delort ile gol araması bekleniyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin iç sahada oynadığı son 8 lig maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- Montpellier'in ligdeki son 5 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. Bu 5 maçın 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasında oynanan son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti. Bu 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" oldu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu!

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PSG'nin yıldızı Neymar'ın çarpıcı antrenmanı! İzleyelim...