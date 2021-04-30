Fransa Ligue 1 CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Marsilya'nın Strasbourg karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

MARSİLYA

- Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdikten sonra iyi bir grafik çizen ve Avrupa kupalarına gitmek için çabalayan Marsilya'da Hırvat stoper Duje Caleta-Car'ın cezası bitti, ilk 11'deki yerini alacak.

- Sol bek Jordan Amavi ve sağ bek Hiroki Sakai sakat, 3'lü savunma oynayan Sampaoli'nin kanatlarda Luis Henrique ile Pol Lirola'yı oynatması bekleniyor.

- Henrique yerine Galatasaray'ın eski futbolcusu Yuto Nagatomo'yu da görebiliriz.

- Hücumun en ilerisinde Arkadiusz Milik, arkasında Dimitri Payet'nin olduğu düzen şimdiye kadar iyi sonuçlar verdi. Arjantinli çalıştırıcı bunda ısrar edecektir.

- Florian Thauvin'i işin biraz daha mutfağında, orta alana yakın görüyoruz. Gol katkısı düştü ama orta sahaya Payet'den daha fazla enerji kattığı kesin...

STRASBOURG

- Son 4 haftaya düşme hattının 6 puan üzerinde giren Strasbourg formsuz bir dönemden geçiyor.

- Son 6 maçta sadece 1 galibiyet elde eden ekipte orta alanın yaratıcı ismi Adrien Thomasson cezalı.

- Genç stoper Mohamed Simakan, forvet alternatiflerinden Idriss Saadi ve bir dönem Trabzonspor forması da giyen Majeed Waris sakat. Yedek kaleci Bingourou Kamara henüz iyileşmedi, deplasman kafilesinde yer almadı.

- TD Thierry Laurey, sol açık Mehdi Chahiri'yi de maç kadrosuna almadı.

- Hücum hattında Jean-Ricner Bellegarde desteğiyle Habib Diallo gol arayacak. Sol bekte bir başka tanıdık isim, Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole forma giyecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Marsilya'nın ligdeki son 3 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- Strasbourg'un ligdeki son 5 maçında "karşılıklı goller" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 10 lig maçında Strasbourg galibiyeti yok! (6 Marsilya galibiyeti - 4 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Marsilya kazanır" oldu!

%50'lik kesim kadrosunda ciddi eksikleri olan Strasbourg karşısında ev sahibi ekipten galibiyet bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet'den muhteşem bir ayak içi vole! İzleyelim...