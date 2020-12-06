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Haber Giriş: 06.12.2020 - 18:02 | Son Güncelleme:

Fransa Ligi gol krallığı tablosu Aralık 2020!

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Fransa Ligi gol krallığı tablosu Aralık 2020!
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Fransa Ligi'nde forma giyen A Milli futbolcularımızın gösterdiği performans dolayısıyla Fransa Ligi gol krallığı tablosu merakla araştırılmaya devam ediyor. Mbappe'nin liderlik koltuğunda oturduğu Fransa Ligi gol krallığı tablosunda Burak Yılmaz da üst sıralardaki yerini aldı. İşte, Aralık 2020 Fransa Ligi gol krallığı tablosu

Fransa Ligi Ligue 1'de gol krallığı tablosu şekillenmeye devam ediyor. Ligin 13. Haftasında atılan gollerin ardından tablo son halini aldı. İşte, Fransa Ligi gol krallığı tablosu;

İsimGOLASİSTOYNADIĞI MAÇ

Kylian Mbappé

PSG

1049

Boulaye Dia

Reims

8010

Andy Delort

Montpellier

6411

Burak Yılmaz

Lille

6412

Wissam Ben Yedder

Monako

6212

Ibrahima Niane

Metz

606

Memphis Depay

Lyon

5412

Kevin Volland

Monako

5311

Gaël Kakuta

Lens

5312

Karl Toko Ekambi

Lyon

5210

Irvin Cardona

Brest

5111

Stéphane Bahoken

Angers

5110

Ignatius Ganago

Lens

5010

Moise Kean

PSG

507

Florian Thauvin

Marsilya

4511

Jonathan Bamba

Lille

4513

Amine Gouiri

Nice

4311

Yusuf Yazıcı

Lille

4212

Ludovic Ajorque

Strasbourg

4211

Tinotenda Kadewere

Lyon

4111

Yoane Wissa

Lorient

4112

Mama Baldé

Dijon

408

Ludovic Blas

Nantes

4012

Gaetan Laborde

Montpellier

3513

Romain Perraud

Brest

3411
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