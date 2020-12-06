Fransa Ligi gol krallığı tablosu Aralık 2020!
Fransa Ligi'nde forma giyen A Milli futbolcularımızın gösterdiği performans dolayısıyla Fransa Ligi gol krallığı tablosu merakla araştırılmaya devam ediyor. Mbappe'nin liderlik koltuğunda oturduğu Fransa Ligi gol krallığı tablosunda Burak Yılmaz da üst sıralardaki yerini aldı. İşte, Aralık 2020 Fransa Ligi gol krallığı tablosu
Fransa Ligi Ligue 1'de gol krallığı tablosu şekillenmeye devam ediyor. Ligin 13. Haftasında atılan gollerin ardından tablo son halini aldı. İşte, Fransa Ligi gol krallığı tablosu;
|İsim
|GOL
|ASİST
|OYNADIĞI MAÇ
Kylian Mbappé
PSG
|10
|4
|9
Boulaye Dia
Reims
|8
|0
|10
Andy Delort
Montpellier
|6
|4
|11
Burak Yılmaz
Lille
|6
|4
|12
Wissam Ben Yedder
Monako
|6
|2
|12
Ibrahima Niane
Metz
|6
|0
|6
Memphis Depay
Lyon
|5
|4
|12
Kevin Volland
Monako
|5
|3
|11
Gaël Kakuta
Lens
|5
|3
|12
Karl Toko Ekambi
Lyon
|5
|2
|10
Irvin Cardona
Brest
|5
|1
|11
Stéphane Bahoken
Angers
|5
|1
|10
Ignatius Ganago
Lens
|5
|0
|10
Moise Kean
PSG
|5
|0
|7
Florian Thauvin
Marsilya
|4
|5
|11
Jonathan Bamba
Lille
|4
|5
|13
Amine Gouiri
Nice
|4
|3
|11
Yusuf Yazıcı
Lille
|4
|2
|12
Ludovic Ajorque
Strasbourg
|4
|2
|11
Tinotenda Kadewere
Lyon
|4
|1
|11
Yoane Wissa
Lorient
|4
|1
|12
Mama Baldé
Dijon
|4
|0
|8
Ludovic Blas
Nantes
|4
|0
|12
Gaetan Laborde
Montpellier
|3
|5
|13
Romain Perraud
Brest
|3
|4
|11
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