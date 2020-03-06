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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 09:43,Son Güncelleme:/

Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu

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Fransa Kupası'nda finalin adı belli oldu
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Kupası final maçında, Rennes'i 2-1 yenen Saint-Etienne ile karşılaşacak.

Saint-Etienne, Fransa Kupası yarı final maçında Rennes'i ağırladı.

Konuk takım, 33. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Saint-Etienne ise 43. dakikada Timothee Kolodziejczak ve 90. dakikada Ryad Boudebouz'un attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Saint-Etienne'nin taraftarları maçın bitmesiyle yeşil sahaya akın etti. Sahayı dolduran taraftarlar finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Ligue 1'de küme düşmeme mücadelesi veren Saint-Etienne 1982'den bu yana ilk kez Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

Final karşılaşması, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da Saint-Etienne ile çarşamba akşamı deplasmanda Olympique Lyon'u 5-1 yenen PSG arasında oynanacak.

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