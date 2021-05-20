Fransa Kupası finalinde Monaco'yu deviren PSG şampiyon oldu
Fransa'da Lille ile şampiyonluk yarışında olan Paris Saint Germain, kupa finalinde karşılaştığı Monaco'yu Icardi ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.
PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.
Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi statta izledi.
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