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GeriFutbol Fransa Kupası finalinde Monaco'yu deviren PSG şampiyon oldu
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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 00:13 | Son Güncelleme:

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu deviren PSG şampiyon oldu

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Fransa Kupası finalinde Monaco'yu deviren PSG şampiyon oldu

Fransa'da Lille ile şampiyonluk yarışında olan Paris Saint Germain, kupa finalinde karşılaştığı Monaco'yu Icardi ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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  • Monaco - PSG maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Monaco - PSG maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Monaco - PSG maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Monaco - PSG maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.

Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi statta izledi.

Fransa Kupası finalinde Monacoyu deviren PSG şampiyon oldu

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