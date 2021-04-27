Fransa Kralı Burak Yılmaz! Lille'i zirveye taşıdı

Lyon karşısında 2-0 geriye düşen takımına 2 gol, 1 asistle galibiyeti getiren ve Lille’i liderlikte tutan Burak Yılmaz Fransa spor basınında manşetlere taşındı.

L’equipe: “Lyon karşısında parıldayan Kral Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı.”

RMC sport: “burak ve Lille şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı. Lille, yarışta kontrolü yeniden devraldı.”

LiDER, GOLCÜ, PASÖR AĞABEY VE KRAL...

France Football: Lider, golcü, pasör, ağabey, kral Burak Yılmaz. Performansıyla ‘alevler içinde yandı.’ Ne oyuncu ama! Tek başına Lille’i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla.”

Foot Mercato: “Herkes kahraman Burak Yılmaz’ın önünde eğiliyor. Lille kahramanının ile bulduğu iki golle 3-2 kazandı.”

Le Figaro: “Lyon’un celladı. Burak Yılmaz, Lille’in tartışmasız en güçlü oyuncusu ve gerçek kahramanı.”

20 Minutes: “Kral burak, Lyon’da Lille’in sezon sonunun kaderini nasıl değiştirdi? Ligin en şiddetli forvetleri arasında yer alan burak 2 gol ile Lille ‘zaferinin adamı’ oldu.”

BECKHAM BuRAK’I ABD’YE GÖTÜRMEK iSTiYOR

Hem Lille’de hem de Milli Takım’daki performansıyla gençlere taş çıkaran burak Yılmaz’ın yükselen grafiği ABD’de de yakından takip ediliyor. Lyon maçında 2 gol, 1 asist yapan bu sezon Lille’de 24 maçta 14 gol, 5 asistle 19 gole direkt katkı veren 35 yaşındaki futbolcunun Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yanı sıra New York City ve LA Galaxy’nin gündeminde olduğu öğrenildi. Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan burak’ın vereceği karar sezon sonu belli olacak.

RONALDO VE iBRAHiMOViC’E RAKiP OLMAYI BAŞARDI

bUNUNla beraber burak Yılmaz, Avrupa’nın 5 büyük liginde 35 yaş üstü gole en çok katkı veren 3. oyuncu olmayı başardı. İtalya Serie A devi Juventus’un Portekizli süperstarı Cristiano ronaldo 25 gol, 2 asistle zirvede yer alıyor. Ardından 2. sırada bulunan yine İtalya Serie A ekibi Milan’ın formasını giyen Zlatan İbrahimovic’in takımına 15 gol, 2 asistlik katkısı var. Burak Yılmaz ise şampiyonluk mücadelesi verdiği

Lille ile ligde 12 kez ağları havalandırırken 5 de asist üretti.

iBRA’YA SORUŞTURMA

Öte yandan ilerleyen yaşına rağmen gollerini sıralayan İbrahimovic’in Malta merkezli bir bahis şirketinin ortağı olduğu iddia edilirken, UEFA bu konuda soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmanın ardından İsveçli yıldız futbolcuya yüklü para cezası ile birlikte futboldan men cezası verilebilir.

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