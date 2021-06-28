Fransa İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliği yaptığı turnuvanın grup aşaması sona erdi ve son 16 turu heyecanı başladı. Etabın en kritik müsabakalarından biri de yıldız oyuncuları ile dikkatleri çeken Fransa ile son yılların flaş ekibi İsviçre arasında olacak. İşte, Fransa İsviçre maçı hakkında son gelişmeler...

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda bugün Fransa ile İsviçre karşılaşacak. Mücadele TRT1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanacak.

Bükreş'teki Arena Nationala'da oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak karşılaşmada Fernando Rapallini düdük çalacak.

BU ETABA NASIL GELDİLER?

Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak gruptan lider olarak çıkmıştı.

İsviçre, Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in ardından 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlama başarısı göstermişti.

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