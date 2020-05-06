'Fransa gibi yaparsak, İtalya'da isyan çıkar!'

Koronavirüs nedeniyle profesyonel liglerin durduğu İtalya’da Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A’nın yeniden başlaması için çaba sarf edeceğini söyledi. Spadafora, “Serie A’nın güvenli bir şekilde yeniden başlaması için elimden geleni yapacağım. Ligin bir ay sonra mı yoksa haziran ortasında mı başlayacağını söyleyemem. Alternatif, Fransa’daki gibi önden kapatmaktı ama bunu kimse istemiyordu. Eğer oynanmazsa itirazlar çığ olur. Umarım gerek kalmaz” dedi.

İKİ EKİP İDMANA BAŞLADI

İtalya’da Serie A Ligi’nin yeniden başlamasının, salgının vaka eğrisine bağlı olduğuna dikkati çeken Spadafora, maçların oynanması durumunda ise müsabakaların seyircisiz yapılacağının altını çizdi. Serie A’da Bologna ve Sassuolo takımları, sosyal mesafe şartlarına uygun şekilde bugünden itibaren antrenmanlara başlayacaklarını duyurmuştu.

TASKK’TAN TÜM TÜRKiYE’DEKi AMATÖRLERE MASKE DESTEĞİ

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, ülke genelindeki amatör spor kulüplerinin yanı sıra hakemler, antrenörler, saha komiserleri ve kulüp çalışanlarına ücretsiz maske dağıtıyor.

‘GÜN BiRLiK GÜNÜ’

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi ali düşmez’ın öncülüğünde ve Alya Tekstil’in sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonda maskeler kargo ile tüm illere gönderildi. İstanbul’daki dağıtımın bizzat başında bulunan düşmez, “Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu olarak sponsorumuza çok teşekkür ediyorum. Üyemiz olan ve olmayan tüm paydaşlarımıza maskelerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu günler birlik günüdür. Amatör camialar olarak bu zor günleri birlikte aşacağız. Her durumda birlik ve beraberliğe vurgu yapıyoruz” dedi.

OTURMA ODASINDA 1 MiLYON DOLAR PARA KAZANDI

ABD’de ihtiyaç sahibi çocuklara yiyecek sağlayan bir kurum adına düzenlenen ve aralarında Serena Williams, Naomi Osaka, Kei Nishikori ve Madison Keys gibi ünlü sporcuların yer aldığı Stay at Home Slam sanal tenis turnuvasını taylor Fritz kazandı. Nintendo Switch üzerinden oynanan turnuvada Fritz ve ortağı Tik-Tok ünlüsü Addison Rae, finalde Kei Nishikori-dJ Steve Aoki çiftini 6-4 mağlup etti.

400 BiN ALABİLMİŞTİ

Frizt böylece oturma odasında oynadığı bu turnuvadan 1 milyon dolar kazandı. Kariyeri boyuncu 3.556.170 dolar kazanan 24 yaşındaki Fritz bu sezon ise 400 bin dolar elde edebilmişti. Öte yandan turnuvadaki diğer sporcular ise 25’er bin dolar aldı.