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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Fransa, Garnier ve Collet ile sözleşme yeniledi!

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Fransa, Garnier ve Collet ile sözleşme yeniledi!
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Fransa'da erkek ve kadın milli basketbol takımları başantrenörlerinin sözleşmeleri 2021'e kadar uzatıldı.

Fransa Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, erkek takımının başındaki Vincent Collet ve kadın takımını çalıştıran Valerie Garnier'nin Haziran 2020'de bitecek sözleşmelerinin, olimpiyat oyunlarının düzenleneceği 2021 yazına kadar uzatıldığı bildirildi.

Geçen sezon Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Garnier 2013'ten bu yana, Collet ise 2009'dan beri milli takımlarda başantrenör olarak görev yapıyor.

Fransa, Garnier ve Collet ile sözleşme yeniledi

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