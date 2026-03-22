Fransa futbolunda kriz! Sidiki Cherif milli takım kampına katılamadı

Fenerbahçe'nin devre arasında Angers'ten kadrosuna kattığı Sidiki Chérif, geçtiğimiz günlerde 26 Mart'ta Lüksemburg ve 30 Mart'ta İzlanda ile oynanacak Euro 2027 eleme maçları için Fransa U21 Milli Takımı'na davet edilmişti.

Açıklanan listede Cherif'in yanı sıra Club Brugge'dan Mamadou Diakhon da yer alıyordu ancak iki oyuncunun da bu maçlarda forma giyemeyeceği ortaya çıktı.

L'Équipe'in haberine göre; Angers'ten 25 milyon euro karşılığında SCO'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif henüz Fransız vatandaşlığına sahip değil.

Gine'nin Conakry şehrinde doğan 19 yaşındaki genç forvet, birkaç aydır vatandaşlığa geçiş sürecinde. Ancak kadro listesi yayınlandığı sırada, idari durumu henüz çözüme kavuşmamıştı ve bu durum şu anda kampa katılmasını engelliyor.

DIAKHON, FRANSA'YA HABER VERMEDEN SENEGAL'İ SEÇTİ!

Mamadou Diakhon'un durumu ise Fransız Futbol Federasyonu'nda şoka neden oldu.

Fransa U21 Milli Takımı'na davet edildiğini belirten açıklamanın üstünden sadece birkaç saat geçtikten sonra genç futbolcu, sosyal medya hesabından milli takım tercihini değiştirdiğini ve artık Senegal'i temsil edeceğini açıkladı.

Alt yaş gruplarında Fransa için ter döken Diakhon'un 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek istediği için bu yönde bir tercihte bulunduğu ve bu kararı konusunda Fransa Futbol Federasyonu'nu önceden bilgilendirmediği belirtiliyor.

KRİZ PATLAK ERDİ

Bir listede yaşanan bu iki olumsuz olayın Fransa Futbol Federasyonu'nda iç karışıklık çıkardığı iddia edilirken, Fransız spor kamuoyunda ise çifte vatandaşlık konusundaki tartışmalar yeniden alevlendi.

CHERIF'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 10 maçta görev yapan Sidiki Cherif, şans bulduğu 621 dakikaya 3 gol - 1 asist sığdırdı.