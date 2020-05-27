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GeriFutbol Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de "küme düşmeme" kararını iptal etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 18:16,Son Güncelleme:

Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de "küme düşmeme" kararını iptal etti

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Fransa Futbol Federasyonu, Ligue 2'de "küme düşmeme" kararını iptal etti
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Fransa İkinci Futbol Ligi'nde (Ligue 2) küme düşme olmadan gelecek sezonun 22 takımla oynanması yönünde alınan karar iptal edildi.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ligde küme düşme uygulanacağı ve 2020-2021 sezonuna 20 takımla devam edileceği belirtildi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), geçen hafta Ligue 2'de hiçbir takımın küme düşmeyeceğini ve gelecek sezonun 22 takımla oynanacağını duyurmuştu.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol ligleri 30 Nisan'da tescil edilmişti

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